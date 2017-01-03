شكراً أحمد عيد

الرياضي المخضرم المخلص الوفي أحمد عيد الحربي يودع رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، نقول له «شكراً»، بل شكراً جزيلاً على تحملك مسؤولية أول تجربة انتخابية وأربع سنوات صعبة جداً بمثابة التمهيد لنقلة تاريخية في مسيرة كرة القدم السعودية.



تحمل عيد الكثير من الإساءات والاتهامات والتطاول على قامة كبيرة بتاريخ ناصع لاعباً وإدارياً في النادي الأهلي والمنتخب، ثم رئيساً لاتحاد القدم، متحملاً مع نائبه محمد النويصر و17 عضواً تركة ثقيلة على الصعد كافة مالياً وتنظيمياً وفنياً.



عانى أحمد عيد من أعضاء منتخبين أغلبهم غير قادرين على السير في المركب سوياً، وتنافسوا بشغف على المناصب، فأصبحت الاجتماعات تمتد ثماني ساعات دون حسم أغلب القضايا.



ولأن الميول تتحكم في تقييم المراقبين لاسيما الكثير من الإعلاميين ورؤساء الأندية، تحولت المنابر إلى ردح وقذف، خصوصاً أن المساحة ضئيلة للعقلانيين من مختلف الشرائح.



وفي السنة الأخيرة، ظهرت إيجابيات لافتة أبرزها كسب قضية اللعب مع العراق في السعودية لدى محكمة الكاس، وتصدر المنتخب الأول مجموعته الحديدية في تصفيات مونديال روسيا، متقدماً في تصنيف فيفا للمركز 54 بعد أن كان 126 قبل أربع سنوات، وتأهل منتخب الشباب لكأس العالم، وارتفعت المداخيل بعقود جديدة. ويحسب للجنتي الاحتراف والمسابقات مواصلة النجاحات سنوياً، والدليل إعادة انتخاب رئيسيها الدكتور عبدالله البرقان والدكتور خالد بن مقرن بفارق كبير عن منافسيهما.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية