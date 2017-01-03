كونتي عن توتنهام: تحدٍ كبير

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن فريقه سيواجه أكبر تحد له هذا الموسم أمام توتنهام هوتسبير إذ يقترب فريقه من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء.

ويتصدر تشيلسي - الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر - بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه وسيزور استاد وايت هارت لين بحثا عن تحطيم رقم أرسنال بالفوز في 13 مباراة متتالية في موسم واحد.

وقال كونتي "هذا التحدي مختلف (عن مباراة ستوك الماضية) لأن توتنهام يحب بناء الهجمة من الخلف وفرض الكثير من الضغط عندما يستحوذ على الكرة."

وأضاف "يجب أن نستعد جيدا لأن هذه المباراة بالتأكيد ستكون صعبة جدا على الفريقين لكنها تشكل أكبر اختبار لنا بالتأكيد. أعتقد أن كل مباراة بداية من الآن ستكون أصعب اختبار."

وأظهر تشيلسي مرونة كبيرة في فوزه 4-2 على ستوك سيتي لكن كونتي يتوقع تحديا مختلفا في المباراة المقبلة.

وتابع المدرب الايطالي "توتنهام فريق جيد. كان بإمكانه التتويج باللقب في الموسم الماضي ويملك تشكيلة أقوى في الموسم الحالي وبالتأكيد سنشاهد مباراة جيدة."