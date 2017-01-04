إنريكي: ثلاثي الرعب جاهز

أكد مدرب برشلونة الإسباني لويس إنريكي الأربعاء أن ثلاثي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار في وضع بدني جيد رغم العطلة الطويلة خلال فترة الأعياد.

وسمح للاعبين الثلاثة بالسفر إلى بلادهم للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة مع عائلاتهم، فغابوا عن مباراة 21 كانون الاول/ديسمبر ضد هيركوليس (7-صفر) في اياب الدور الرابع من كأس إسبانيا.

وعاد اللاعبون الثلاثة إلى تمارين الفريق الاثنين، اي بعد ثلاثة ايام من عودة زملائهم من عطلة الاعياد، الا ان انريكي شدد على ان غيابهم المطول لم يؤثر على جهوزيتهم، وذلك في تصريحات عشية لقاء أتلتيك بلباو في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس، وهي الاولى للنادي الكتالوني في 2017.

وقال المدرب "حصلنا جميعا على فرصة الاستمتاع ببضعة ايام من الاجازة. الاعياد تعني عدم الحضور إلى ملعب التمارين، لكنها لا تعني وقف التحضير لأنهم جميعا اتبعوا التعليمات والمهمات البدنية".

اضاف "كنت سعيدا بما رأيته في الثاني من الشهر، يوم معاودة التمارين (لميسي وسواريز ونيمار)، وفي الثلاثين (من كانون الاول/ديسمبر)، يوم عودة الاخرين".

وتابع "اعتقد اننا عدنا بشكل افضل مما كنا عليه عندما توقفنا".

ويحتاج برشلونة ليكون في قمة استعداده البدني لانه يخوض 19 مباراة خلال زهاء شهرين، تتوزع بين الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا، في حال نجاحه بمواصلة الدفاع عن لقب الكأس وبلوغ الدور نصف النهائي في الاول والثامن من شباط/فبراير.

واكد انريكي ان "شهر كانون الثاني/يناير سيكون مصيريا من اجل البقاء في مسابقة الكأس ومواصلة الامل بإحراز كل الالقاب. ان احتمال خوض 19 مباراة يعتبر خبرا جيدا، لانه يعني أننا سنواصل مشوارنا في كل المسابقات. لهذا السبب تحتاج إلى فريق كبير (من حيث عدد اللاعبين)، ليس لان المدربين يحبون المداورة (بين اللاعبين)، بل لان هناك إمكان التعرض لاصابات وايقافات قد تكون مهمة"، من حيث عدد اللاعبين الذين تطالهم او نوعيتهم.

وتابع "لهذا السبب نحتاج إلى الكثير من الموارد، كما يوجد في تصرفي حاليا، وان نعلم كيف نستخدمها".

ومن المتوقع ان يخوض الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار مباراة الاربعاء في سان ماميس منذ البداية. ويغيب عن هذه المباراة فقط الحارس الهولندي ياسبر سيليسين بسبب الاصابة.

وفي ظل غيابه، قد يجري انريكي استثناء في المداورة بين الحراس في مسابقتي الدوري والكأس والابقاء على الحارس الاساسي الالماني مارك-اندريه تر شتيغن على حساب الحارس الثالث جوردي ماسيب.

ويعاود برشلونة لقاءاته في الدوري الاحد على ملعب "ال مادريغال" ضد فياريال، ويخوض بعدها بأيام اياب الدور ثمن النهائي من الكأس الاربعاء امام اتلتيك بلباو.

اما في دوري ابطال اوروبا، فيحل برشلونة ضيفا على باريس سان جرمان الفرنسي في 14 شباط/فبراير في ذهاب الدور الثاني قبل ان يستضيف لقاء الاياب في 8 اذار/مارس.