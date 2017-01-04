اتحاد القدم يعيد هيكلته الإدارية خلال 90 يوماً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم جملة من القرارات خلال اجتماعه الأول الذي عقد يوم الأربعاء، بعدما تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية ولمدة 4 أعوام.

وبحسب القرارات التي أعلنها الرئيس الجديد عادل عزت، فإنه تم الموافقة على إعادة هيكلة الاتحاد السعودي خلال 90 يوماً، وتعيين مرعي العواجي رئيساً للجنة الحكام حتى نهاية الموسم.

كما عين المجلس الإداري حمد الصنيع مسؤولاً عن المنتخب الأولمبي والفئات السنية وموسى الزياد نائبا له، كما تم اعتماد خالد المقرن رئيساً للجنة المسابقات حتى نهاية الموسم، واستمرار عبدالله البرقان رئيساً للجنة الاحتراف حتى نهاية الموسم.

وأعلن اتحاد القدم عن إنشاء غرفة عمليات تتعلق بجميع قضايا الأندية برئاسة ياسر المسحل، مع رفع عدد الاستعانة بالحكام الأجانب إلى 8 طواقم في دوري جميل وكأس الملك، ويكون العدد مفتوحاً في دور الـ16 وما بعده، فيما تعتبر الجمعية العمومية مسؤولة عن لجنة النزاهة والأخلاق، فيما تم الطلب من الاتحاد السابق التقارير المالية في مدة أقصاها الأسبوع القادم.