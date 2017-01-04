الراهب.. العويس.. المنتخب

¿¿ سوء الظن ثقافة رياضية اكتسبها الشارع الرياضي منذ زمن، بسبب إعلام الأندية، حيث أوهم الشارع الرياضي بأن أنديتهم ضحية، إما لقرارات لجان أو قرارات تحكيمية أو عملية انتخابية، كما حدث بالانتخابات الأخيرة لاتحاد كرة القدم، والهدف يتم من خلال أن يشكل ذلك عوامل ضغط على الأندية والفرق التابعة لمن يستلم زمام الأمور في اتحاد لعبة أو في إحدى اللجان التابعة، وكأن المناصب سوف تشغل بمن هم من خارج الوسط الرياضي وهذا حلم فكل إنسان يميل لأحد الأندية، ولذلك فإن المعيار الحقيقي لسوء الظن لابد أن يتمثل بالبعد عن قضية الميول فجميعنا أصحاب ميول.

¿¿ قبل أن تبدأ العملية الانتخابية، فسر البعض عدم ترشح أحمد عيد لفترة ثانية بشعوره بأن عادل عزت سيكتسح الأصوات بدعم كبير من قبل الأمير عبدالله بن مساعد، نظراً للعلاقات الخاصة والقوية بينهما وأن أصوات اللجنة الأولمبية ستكون لعادل عزت.

¿¿ المفاجأة كانت في عدم تصويت اللجنة الأولمبية ذات الخمسة أصوات لأي مرشح بمن فيهم من ظن بأن تلك الأصوات الخمسة ستكون لصالح عادل عزت على اعتبار أنه مدعوم من رئيس الهيئة الرياضية، فكان ذلك ردا واضحا وفاضحا لمن ظن ظن السوء.

¿¿ حتى وإن كان هناك دعم من هنا أو هناك، فالمعيار الحقيقي سيكون من خلال ما سوف يتحقق على أرض الواقع، والاتحاد المنتخب بشكله الجديدة أفضل مما سبق لعدة اعتبارات، أهمها اعتماد القوائم وتقليل العدد والاستفادة من الأخطاء السابقة والتي أدت إلى وجود اتحاد متصارع ومنقسم.

¿¿ الوسط الرياضي يجب أن يكون مركزا على البرامج التي أعلنها عادل عزت وليس على الميول والانتماءات، فتحقيق النجاح في تلك البرامج بنسبة تفوق الثمانين بالمئة سيعطي هذا الاتحاد الرضا التام في الشارع الرياضي، وستمثل نقله نوعية مميزة للكرة السعودية.

¿¿ النجاح والفشل بالعمل الرياضي ليس إحساسا أو توقعا مبنيا على ميول ومصالح، بل على خطط وبرامج وأهداف ولذلك، فالحكم المبكر على اتحاد الكرة الجديد وفق الميول أو المصالح لن يحقق أي شيء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

¿¿ المالك كان هو المنافس لعادل عزت واعتقد بأن المالك دفع ثمن انسحابه من رعاية دوري الدرجة الأولى، حيث إن الأندية تضررت من ذلك الانسحاب، مما أفقده بعض الأصوات، وهناك سبب آخر تمثل بالتغريدات التي تمثل قالب الضد للهلال، وهذا ما ألمح إليه رئيس نادي الهلال بطريقة غير مباشرة.

¿¿ ياسر المسحل اكتسح الأصوات على مقعد نائب الرئيس وهذا كان المتوقع في ظل إصرار الأندية على ترشحه، وهو مؤشر قوي ودليل قوي على مدى الارتياح لقيادة ياسر المسحل للرابطة، وتقديم كل ما يحقق رضا الجميع وتمتع المسحل ياسر بالعمل الإداري الجيد.

¿¿ من المهم أن نشاهد دورا فاعلا ومؤثرا للجمعية العمومية في هذا الاتحاد بعد أن ظلت فاعليتها غير مؤثرة بالفترة السابقة، وهذا ما وعد أيضاً به رئيس الاتحاد الجديد عادل عزت، والذي سوف يحدث تغيرات محاسبية على عمل اتحاده في خطوة جيدة للقضاء على القصور من قبل اتحاد الكرة.

¿¿ في ظل العطاء الجميل الذي يقدمه لاعب النصر حسن الراهب وامتلاكه الحس التهديفي، يتساءل البعض عن مدى انضمامه للمنتخب؟ واعتقد بأن عملية الانضمام لها معايير فنية محددة في عقل وفكر مدرب المنتخب فهو المسؤول الأول والأخير عن الأسماء التي تستحق المنتخب والعملية تتوقف على عدد من المعايير، فنجاح أي لاعب بناديه ليس دليلا على نجاحه مع المنتخب، فهناك فوارق بين اللعب في الدوري مع فرق ولاعبين بنفس المستوى، وبين منتخبات آسيوية.

¿¿ ثم هل يعقل أن يكون خط هجوم المنتخب بثلاثة لاعبين من ناد واحد في ظل أن ناديهم لا يشركهم جميعا بالمباراة الواحدة، ولكل واحد صفات فنية ومهارية مختلفة عن الآخر.

¿¿ العويس إذا استمر الوضع بالنسبة له على ما هو عليه دون أن نشاهده يشارك بمباريات الدوري، فإن عملية انضمامه لمباراة منتخبنا القادمة مع المنتخب التايلندي ستكون صعبة، فكيف يتم ضم لاعب لم يشارك لأكثر من ثلاثة شهور؟



*نقلا عن اليوم السعودية