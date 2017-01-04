القادسية يتعاقد مع البرازيلي إيلتون

أعلنت إدارة نادي القادسية السعودي، التوقيع مع البرازيلي، إلتون خوزيه، لاعب الفتح السابق، فيما تم رفع أوراق التسجيل للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من أجل طلب بطاقته الدولية من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وبحسب ما أعلن عنه نادي القادسية في الصفحة الرسمية عبر تويتر يوم الأربعاء: "تعاقدت الإدارة مع البرازيلي إيلتون خوزيه، وكانت إدارة النادي قد وقعت مبدئيا بعقد ملزم مع اللاعب في شهر نوفمبر الماضي قبل يومين من صدور تعميم لجنة الاحتراف بخصوص اللاعب، وذلك بعد توصية من المدير الفني البرازيلي هيليو أنجوس".

وأكدت إدارة القادسية أنها لم تتقدم على هذه الخطوة إلا بعد الرجوع إلى 3 محامين دوليين، حيث أكدوا بعد الاطلاع على كافة المستندات واللوائح المحلية والدولية مع سلامة موقف اللاعب في فسخ عقده السابق بسبب مشروع جراء تأخر مستحقاته وانتهاء علاقته التعاقدية في الدوري السعودي منذ صدور بطاقته الدولية لمصلحة نادي مسيمير القطري.

يذكر أن إيلتون لعب في الفتح منذ عام 2011 وحتى نهاية الموسم الفائت حينما اختلف مع إدارة الفتح حول مستحقاته المالية، ما دعاه إلى رفض البقاء في النادي والتخلف عن معسكر الفريق الأول في فترة الاستعدادات الصيفية.