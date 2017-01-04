غوارديولا: المزيد من الوقت لنصبح من كبار أوروبا

قال بيب غوارديولا إن مانشستر سيتي ربما يحتاج إلى سنوات من النتائج الثابتة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى يصبح من أكبر أندية القارة.

وفاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبلقبين في كأس الرابطة في آخر ستة مواسم تحت قيادة روبرتو مانشيني ومانويل بليغريني لكن المدرب الإسباني يريد النجاح في دوري الأبطال.

وقال غوارديولا لمحطة إن.بي.سي التلفزيونية "لا نملك نفس تاريخ برشلونة ويوفنتوس و(بايرن) ميونيخ ومانشستر يونايتد.. ولا ألقابهم."

وأضاف "الأمر يحتاج إلى المشاركة في أوروبا على مدار العقد المقبل واللعب (في دوري الأبطال) بشكل سنوي. هذا أهم للنادي من الفوز بلقب واحد."

وتابع "يجب إقناع الناس في هذا الناس الرائع بأنهم على مستوى جيد. إنهم جيدون والجماهير أيضا كذلك."

وتأهل سيتي إلى دوري الأبطال بشكل منتظم منذ 2010 وبلغ قبل نهائي المسابقة لأول مرة في الموسم الماضي.

ويرى غوارديولا أن نجاح النادي لا يتوقف فقط على المدرب بل على عناصر أخرى عديدة.

وقال مدرب برشلونة وبايرن السابق "اخترت مانشستر.. حتى أطور نفسي وأخوض تحديا جديدا. إذا كان البعض سيقول ‭‭'‬‬بيب هنا إذ سيتي سيفوز‭‭'‬‬. لا فهذا الأمر ليس كذلك."

وأضاف "يحتاج الفريق إلى تغيير الكثير والكثير من الأشياء ونحن في إطار هذه العملية".