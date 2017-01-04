كأس الإمارات: الوحدة يسحق الجزيرة بسداسية

جرد الوحدة فريق الجزيرة من لقب كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعدما سحقه 6-صفر في دور الثمانية، بينما فاجأ الشارقة مضيفه الوصل بالفوز عليه 4-2 ليتأهلا إلى قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وودع الجزيرة متصدر دوري المحترفين وكذلك منافسه المباشر الوصل البطولة مبكرا.

وقاد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدرب الجديد للشارقة فريقه للتأهل لقبل النهائي في أول مباراة يخوضها مع الفريق، ليواجه الوحدة في الدور المقبل.

وتولى بيسيرو المسؤولية قبل ثلاثة أيام فقط خلفا للمدرب اليوناني جيورجوس دونيس الذي انفصل عن النادي بالتراضي يوم الأحد الماضي.

وسجل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) ثلاثة أهداف بينها ركلة جزاء وأضاف المجري بولاج جوجاك هدفين منهما ركلة جزاء أيضا والثاني من ركلة حرة بينما أحرز صالح برغش هدفا واحدا لتكتمل السداسية.

وهز الفنزويلي جلمين ريباس شباك الوصل ثلاث مرات بينما أضاف زميله عمر جمعة هدفا رابعا لكن البرازيلي رونالدو مينديز وحسن محمد قلصا الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسيلتقي الفائز من مباراتي الإمارات مع حتا والعين مع النصر غدا الخميس في المواجهة الثانية لقبل النهائي.