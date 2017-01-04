لغز ديوب وفاندرلي !

لا أفهم بعض الأحداث التي لا تتسم بالمنطق في مسابقات الكرة، ومن ذلك موافقة اتحاد الكرة على مشاركة المهاجم السنغالي ماخيتي ديوب، لاعب الظفرة السابق المنتقل إلى الأهلي، مع فريقه الجديد في مباراته الأولى أمام نادي العين يوم السبت الماضي، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث لدوري الخليج العربي.

والغريب أن ديوب شارك بالفعل في الأسبوع الثالث بالدوري يوم 15 أكتوبر الماضي مع الظفرة في مباراته أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز الوحدة 3 ـ ‏صفر، ومعنى ذلك أن ديوب شارك في مباراتين في الأسبوع الثالث مع فريقين مختلفين وضد فريقين مختلفين، وهذا حدث غريب وطريف يمكن أن يجري تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية!

ومن الغرائب أيضاً موافقة اتحاد الكرة على تسجيل اللاعب البرازيلي فاندرلي للمرة الثانية الموسم الجاري وبجنسيته البرازيلية، بعد أن كان مسجلاً في بداية الموسم بالجنسية الإندونيسية التي ثبت تزويرها، والغريب أن اللاعب كان مسجلاً مع الشارقة عامين بالجنسية البرازيلية.

تلاعب فاندرلي بجنسيته تسبب بإقصاء ناديه من دوري أبطال آسيا وحرمان النصرعامين من المشاركة، وتغريمه 400 ألف دولار، إضافة إلى غرامة محلية 200 ألف درهم.

لا أعرف إن كان نادي دبي قد اعترض على مشاركة فاندرلي مع النصر في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وإن كان العين سيعترض عليه في مباراته مع النصر في البطولة نفسها.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية