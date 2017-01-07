استبعاد هزازي وعساف من معسكر الأخضر بسبب الإصابة

قرر الجهاز الفني في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد المهاجم نايف هزازي وزميله الحارس عساف القرني بسبب الإصابة.

وبحسب الخبر الذي بثه الحساب الرسمي للأخضر في "تويتر" مساء السبت، فإن المهاجم هزازي يعاني من إصابة في كاحله الأيمن، فيما تبين وجود ألم في كتف القرني.

وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة الثنائي إلى الراحة لمدة 10 أيام، وتقرر إرسالهما إلى فريقهما لاستكمال العلاج والراحة بحسب تعليمات الجهاز الطبي.

من جانبه واصل المنتخب تدريباته على ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك في إطار المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية" أبوظبي" ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

المدير الفني للأخضر بيرت فان مارفيك عمد على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي وليد عبدالله ومنصور الحربي بعد غيابهما عن حصص الأمس فيما واصل الثنائي فهد المولد و سلمان الفرج التمارين الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جانبه أكد لاعب خط الدفاع أسامة هوساوي: "برامج الإعداد يمثل أهمية كبيرة ومكمل للبرامج القادمة وما يميزه بأن المساحة كبيرة للتصحيح و التعزيز لذا نعطي هذه الفترة اهتماماً كبيراً من خلال التركيز العالي والعمل المكثف من أجل تحقيق الهدف منه".