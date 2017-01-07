الأهلي القاهري يغير وجهة معسكره إلى دبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إقامة معسكر الفريق خلال فترة توقف الدوري في الإمارات فقط مع التنازل عن فكرة تقسيم المعسكر بين السعودية والإمارات.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الجهاز الفني استقر على إقامة المعسكر في الإمارات فقط بدلا من إقامته على مرحلتين في السعودية والإمارات، ولكنه لم يبد أي أسباب لتغيير خطة المعسكر.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يتشاور حاليا حول موعد السفر إلى الإمارات، ومن المقرر أن يستقر الجهاز على أحد أيام 26 أو 27 أو 28 كانون ثان/يناير الجاري للسفر.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي سيقيم معسكره مدينة دبي على أن يتوجه إلى مدينة أبو ظبي قبل 48 ساعة من لقاء السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر له في 10 شباط/فبراير على ملعب الجزيرة بأبو ظبي.