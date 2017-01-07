التعاونيون يقضون 11 يوماً في مدينة العين

وصلت بعثة فريق التعاون السعودي، مساء السبت، مدينة بريدة متجهة إلى مدينة العين الإماراتية، لإقامة معسكر هناك يستمر 11 يوما، يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري السعودي.

ويأتي هذا المعسكر رغبة من الجهاز الفني لإعداد اللاعبين لاستئناف الدوري، المتوقف حاليا، وسوف يؤدي فريق التعاون تدريباته على استاد خليفة بمدينة العين.

وضمت بعثة فريق التعاون 21 لاعبا، إضافة إلى الأجهزة: الفني والإداري والطبي.

ويحتل التعاون المركز السابع على لائحة ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد الجولة الـ15 برصيد 18 نقطة.

كما يستعد التعاون للمشاركة في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد تأهله مباشرة لمرحلة المجموعات، إثر منع اتحاد جدة من المشاركة في البطولة.