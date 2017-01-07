كأس إنكلترا: انتصارات لآرسنال ويونايتد وليستر

عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف الافتتاح على ريدينغ (درجة اولى) في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 4-صفر اليوم السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم.



وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للاسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.



ورفع روني (31 عاما) رصيده الى 249 هدفا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل اهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.



اما روني فسجل اهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" منذ ان انتقل اليهم عام 2004 من ايفرتون.



وسبق لروني ان حطم في تشرين الاول/اكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الاهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 49 هدفا وكان مسجلا باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها الى 53 هدفا في 119 مباراة.



ثك نجح الفرنسي انطوني مارسيال في اضافة الهدف الثاني بعد مجهود فردي داخل المنقطة ليسدد بعيدا عن متناول الحبسي (15).



وفي الشوط الثاني اضاف الشياطين الحمر هدفين سجلهما ماركوس راشفورد اثر انفراد بالحبسي (75) ثم هو نفسه مستغلا خطأ فادحا للاخير (79).



يذكر ان مدرب مانشستر يونايتد اراح خلال هذه المباراة مهاجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب الوسط بول بوغبا وصانع الالعاب الارميني هنريك مخيتاريان بالاضافة الى حارس المرمى الاسباني دافيد دي خيا.



وقال روني بعد المباراة :"انها لحظة فخر بالنسبة الي ان اقوم بذلك في ناد ضخم مثل مانشستر يونايتد".



وتابع "انا فخور جدا للدفاع عن الوان هذا النادي، انا اعادل لاعبا مثل السير بوبي تشارلتون في عدد الاهداف، اما ان انفرد بالرقم القياسي قريبا".



واوضح "دائما ما تريد ان تحقق الارقام القياسية امام جمهورك والان لدينا مباراتان متتاليتان على ملعبنا وامل ان احطم الرقم القياسي في احداهما".



وتوج روني بالكثير من الالقاب بعد انتقاله الى "اولدترافورد"، حيث احرز الدوري الممتاز 5 مرات (اخرها عام 2013)، وكأس الرابطة مرتين (اخرها في 2013)، والكأس المحلية العام الماضي، ودوري ابطال اوروبا وكأس العالم للاندية عام 2008.



وحقق ارسنال فوزا في غاية الصعوبة على بريستون نورث اند من الدرجة الاولى 2-1.



تقدم كالوم روبنسون (7)، قبل ان يرد الفريق اللندني بثنائية في مطلع الشوط الاول بواسطة الويلزي ارون رامسي (46) وفي الدقيقة قبل الاخيرة بواسطة الفرنسياوليفييه جيرو.



وودع ايفرتون البطولة عند الحاجز الاول بسقوطه على ملعبه امام ليستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي 1-2. تقدم اصحاب الارض بواسطة البلجيكي روميلو لوكاكو (63)، ورد ليستر بواسطة مهاجمه النيجيري احمد موسى (66 و71).



وحذا حذوه وست بروميتش البوين من الدرجة الممتازة بخسارته امام دربي كاونتي من الاولى 1-2 وكذلك فعل ستوك بخسارته امام ولفرهامبتون من الاولى صفر-2.



وحقق ميلوول مفاجأة من العيار الثقيل بازاحته بورنموث بثلاثية نظيفة.