الدوري الإسباني: الريال يقسو على غرناطة بخماسية

استأنف ريال مدريد مسيرته في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ساحق ومتوقع 5/صفر على غرناطة، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة ليعادل بهذا إنجاز برشلونة في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على مدار 39 مباراة متتالية في مختلف البطولات.

وأكد الريال على انطلاقته القوية في بداية العام الجديد والذي يتمنى الفريق أن يكون امتدادا للمسيرة الرائعة التي قدمها الفريق في 2016 تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبعدما استهل الريال مسيرته في 2017 بفوز رائع 3 / صفر على أشبيلية يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة كأس ملك أسبانيا ، عادل الفريق اليوم إنجاز برشلونة وأصبح بحاجة إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مباراة واحدة أخرى ليحقق رقما قياسيا جديدا يضاف إلى رصيد النادي الملكي من الأرقام القياسية.

وكان الفوز على أشبيلية يوم الأربعاء الماضي أفضل هدية من الريال لمدربه زيدان في ذكرى مرور عام كامل على توليه مسؤولية تدريب الفريق ولكنه عزز الهدية اليوم بمعادلة رقم قياسي مثير للمنافس العنيد برشلونة.

وعزز الريال صدارته للدوري الأسباني بعد غياب لمدة أربعة أسابيع عن فعاليات البطولة بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية باليابان إضافة للعطلة الشتوية التي سبقت مباريات هذه المرحلة.

ورفع الريال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق ست نقاط أمام برشلونة الذي يحل ضيفا على فياريال غدا في نفس المرحلة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة مع بلنسية.

وتجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني اليوم بالهزيمة رقم 20 له مقابل تعادلين وفوز واحد في المواجهات ال23 التي خاضها أمام الريال في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الأسباني علما بأن الفوز الوحيد لغرناطة على الريال يعود إلى كانون ثان/يناير أيضا ولكن في عام 1974.

وحسم الريال المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة سجلها إيسكو في الدقيقتين 12 و31 والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 21 و27.

وفي الشوط الثاني ، سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الخامس للفريق فيما تراجع الضغط الهجومي للريال بعد هذا الهدف حيث ضمن الفريق نتيجة اللقاء واكتفى بالخماسية.

وقبل بداية المباراة ، احتفل رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 والتي حصل عليها مؤخرا حيث رفع رونالدو الجائزة اليوم على استاد "سانتياجو برنابيو" معقل الريال وذلك أمام جماهير النادي وفي حضور مجموعة من النجوم السابقين للفريق.

وكان رونالدو فاز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية إلى أفضل لاعب في العالم 2016 لتكون المرة الرابعة التي يفوز فيها بهذه الجائزة.

واستعرض رونالدو الكرات الذهبية الأربع اليوم بوسط ملعب برنابيو أمام حشد كبير من جماهير النادي في المدرجات.

كما حضر مراسم احتفال رونالدو بالجائزة لاعبو الريال الذين سبق لهم الفوز بالجائزة وهم الإنجليزي مايكل أوين والبرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيجو إضافة للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للريال.

كما شارك كل من البرازيلي كاكا والإيطالي فابيو كانافارو اللذين فازا بالجائزة من قبل في الاحتفال من خلال مقطع مصور لتهنئة رونالدو لعدم قدرتهما على الحضور في الملعب.