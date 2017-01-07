كوبر يختبر كتيبة الفراعنة أمام تونس اليوم

تمثل مباراة مصر وتونس الودية في القاهرة غدا الأحد الفرصة الوحيدة للأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لحسم خياراته لبعض المراكز قبل المشاركة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي تنطلق السبت المقبل في الجابون.



وستكون هذه المباراة الاختبار الوحيد لبطل افريقيا سبع مرات قبل السفر إلى الجابون يوم الجمعة المقبل للمشاركة في البطولة لأول مرة بعد غياب طويل.



وغابت مصر عن المشاركة في أخر ثلاث نسخ للبطولة رغم فوزها باللقب ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.



وتنطلق النسخة 31 للبطولة يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخامس من الشهر القادم بمشاركة 16 منتخبا.



وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر اليوم السبت إن كوبر يعلق آمالا كبيرة على مواجهة تونس للاستقرار بشكل كبير على التشكيلة الأساسية التي ستخوض منافسات البطولة.



وأضاف لهيطة لرويترز "يرغب كوبر في الاطمئنان على مستوى جميع اللاعبين خاصة المحترفين خارج الدوري المحلي وكذلك الاستقرار على بعض المراكز التي تضم عددا كبيرا من اللاعبين الأكفاء."



واستدعى كوبر 11 لاعبا محترفا خارج مصر في القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا ليدخلوا معسكرا تدريبيا بالقاهرة منذ بداية الشهر الحالي وحتى موعد السفر للجابون.



ويسعى كوبر خلال مواجهة تونس لحسم بعض المراكز مثل الجهة اليمنى التي يتنافس عليها أحمد فتحي لاعب الأهلي وعمر جابر ظهير بازل السويسري وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي الانجليزي وكذلك حراسة المرمى التي يتنافس عليها المخضرم عصام الحضري (43 عاما) وشريف إكرامي وأحمد الشناوي.



وسيلجأ المدرب المخضرم للمفاضلة بين أحمد حسن (كوكا) ومروان محسن للاعتماد على أحدهما كرأس حربة وحيد خلال البطولة.



ويستعد المنتخب التونسي للمباراة بخوض التدريب الأساسي اليوم على استاد القاهرة الذي يعود له المنتخب المصري بعد غياب طويل حيث أقيمت كافة مباريات التصفيات وكذلك تصفيات كأس العالم في برج العرب بالإسكندرية.



وقال المصري طارق عبد العليم مدرب حراس المرمى في المنتخب التونسي "ستكون تجربة قوية للفريقين قبل منافسات الجابون. أتمنى استفادة الفريقين من المباراة وأن تخرج قوية وتنافسية بين منتخبين كبيرين."



ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا غانا وأوغندا ومالي بينما تلعب تونس بالمجموعة الثانية مع زيمبابوي والجزائر والسنغال.



