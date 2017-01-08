الأهلي المصري يتمسك بمعلول ويرفض عرض الترجي

أكد الأهلي، بطل ومتصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، تمسكه بلاعبه علي معلول رغم تلقيه عرضا رسميا من الترجي التونسي لضم اللاعب.

وانضم معلول (27 عاما) للأهلي في يوليو/تموز الماضي لمدة أربعة مواسم قادما من الصفاقسي التونسي وبات من العناصر الأساسية للفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي لموقع النادي على الإنترنت اليوم "تلقينا بالفعل عرضا من الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعب لكن الجهاز الفني رفض تماما فكرة التفريط فيه.

"معلول مستمر مع الأهلي حتى نهاية عقده والجهاز الفني متمسك به خاصة أننا مقبلون على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا التي نسعى لاستعادة لقبها هذا العام".

والأهلي هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة إفريقيا الأولى للأندية بثمانية ألقاب وتوج باللقب آخر مرة في 2013.

وسجل معلول المنضم لتشكيلة تونس التي تشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الغابون الأسبوع المقبل هدفا وحيدا مع الأهلي بالدوري.

وتوج معلول هدافا للدوري التونسي مع الصفاقسي في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا وقاد فريقه السابق للقب كأس الاتحاد الافريقي في 2013 ولقب الدوري المحلي في نفس العام.