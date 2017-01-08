الاتفاق: جاهزون لمواجهة الأتراك

أعلن نادي الاتفاق جاهزية جميع لاعبيه للمشاركة في المباراة الودية، التي ستجمعه مع غلطة سراي التركي مساء الاثنين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويغيب عن الاتفاق فقط الظهير الأيسر حسن كادش المتواجد ضمن صفوف المنتخب السعودي، الذي يقيم معسكراً في مدينة أبوظبي.

وكان الإسباني جاريدو المدير الفني لفريق الاتفاق أكد أن غلطة سراي، يعد أحد الفرق المهمة في تركيا، فضلاً عن حضوره في دوري أبطال أوروبا، لذلك فإن الاحتكاك معه يوفر للاعبي الاتفاق فرصة جيدة للتحضير لاستئناف الدور الثاني من دوري جميل السعودي للمحترفين.