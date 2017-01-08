البلغاري ديميتروف يحرز لقب دورة بريزبين لكرة المضرب

فاجأ البلغاري غريغور ديميتروف الياباني كي نيشيكوري المصنف خامسا عالميا، بفوزه عليه 6-2، 2-6، و6-3 في نهائي دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب الأحد، محرزا لقبه الأول منذ 2014.

وتفوق ديميتروف (25 عاما) في المباراة المتكافئة على الياباني المصنف ثالثا في الدورة، ليستعيد بعضا من مستواه الذي سبق أن أوصله إلى المركز الثامن في ترتيب اللاعبين المحترفين عام 2014، وإطلاق كنية "فيد الصغير" عليه، في إشارة إلى أسلوب لعبه المشابه لذاك الذي يعتمده السويسري روجيه فيدرر.

إلا أن الإصابات والأداء المتواضع، أدوا إلى تراجع البلغاري بشكل كبير في 2015 والنصف الأول من 2016، الى المركز 40 في التصنيف، إلا أنه بدأ في النصف الثاني من العام الماضي باستعادة مستواه، ما اتاح له ان يبدأ دورة بريزبين في الترتيب 17 عالميا.

وبهذا الفوز، سيصعد ديميتروف الى المركز 15 عالميا لدى اعلان تصنيف اللاعبين المحترفين الاثنين.

وقال ديميتروف بعد الفوز "اعتقد انه كان فوزا عاطفيا بالنسبة الي، لكن في الوقت نفسه، لم يكن غير متوقع"، مضيفا "اعتقد انني بذلت الجهد اللازم. اعتقد انني تعلمت كثيرا".

وكان نيشيكوري (27 عاما)، الباحث عن لقبه الاول في بريزبين بعدما بلغ النهائي ست مرات، دخل المباراة مرشحا افضل للفوز، لاسيما بعدما اقصى في نصف النهائي السويسري ستانيسلاف فافرينكا المصنف ثانيا في الدورة، 7-6 (7-3) و6-3.

وكانت البداية لصالح الياباني الذي كاد ان يكسر ارسال ديميتروف في الشوط الافتتاحي. الا ان الاخير تسلم زمام المبادرة، وكسر ارسال منافسه مرتين، وانهى المجموعة في 36 دقيقة فقط.

وواصل ديميتروف اداءه الجيد في بداية المجموعة الثانية، الا ان نيشيكوري قلب الامور بعد التعادل 2-2، ليحرز اربعة اشواط متتالية، ويمتد النهائي الى مجموعة ثالثة حاسمة، بقيت متكافئة الى حد كبير، الى حين تمكن البلغاري من كسر الارسال حينما كان متقدما 4-3.

وواصل البلغاري ضغطه حتى النهاية، وحسم اللقاء في ساعة و48 دقيقة، ليحرز لقبه الاول منذ دورة لندن في كوينز كلوب عام 2014.

في المقابل، فشل نيشيكوري في احراز لقبه الاول في 2017، علما ان القابه العام الماضي اقتصرت على دورة ممفيس الاميركية.

وكان نيشيكوري طلب في نهاية المجموعة الثانية، تلقي العلاج بسبب آلام في الورك.

وأشار بعض المباراة الى ان مدى اصابته غير واضح، مستبعدا ان تؤدي الى غيابه عن بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، والتي تنطلق في 16 كانون الثاني/يناير.

وقال "شعرت بها (الآلام) في المجموعة الثانية. لا أعتقد انها بالغة. يجب ان تكون الامور على ما يرام".