الدوري الإيطالي: إنتر يهزم أودينيزي بثنائية

واصل نادي إنتر ميلان الإيطالي نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، وحقق فوزه الرابع تواليا على حساب اودينيزي 2-1، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وبذلك، تقدم انتر إلى المركز الخامس موقتا في ترتيب الدوري بفارق الاهداف عن غريمه ميلان الذي يخوض الاحد مباراة مع كالياري.

وواصل انتر تقدمه منذ تسلم ستيفانو بيولي مسؤولياته على رأس جهازه التدريبي خلفا للهولندي فرانك دي بور في تشرين الثاني/نوفمبر. وحقق المدرب الايطالي مع ناديه الجديد، خمس انتصارات وتعادل وخسارة واحدة فقط.

وعلى رغم تحسن الاداء، الا ان مباراة الاحد لم تكن سهلة لانتر، لاسيما مع افتتاح اودينزي التسجيل في الدقيقة 17 بهدف للتشيكي ياكوب يانكتو.

وكان اللاعب نفسه على وشك تسجيل هدف ثان بعد ذلك بقليل، مع تقدمه من الجهة اليسرى لمنطقة انتر، وتخطيه الكولومبي جيسون مورييو، الا ان تسديدته المنخفضة مرت بجانب القائم الايمن.

إلا أن إنتر تمكن من معادلة النتيجة مع لفظ الشوط الاول انفاسه الاخيرة، بهدف للكرواتي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 45+2.

وكان الشوط الثاني لصالح انتر بشكل كبير، واتى تقدمه في الدقيقة 87 بهدف ثان لبيريسيتش، متماشيا مع السياق المنطقي للمباراة.



وتقام الاحد سلسلة مباريات في الدوري، اذ يلتقي المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس بولونيا، ووصيفه روما جنوى.