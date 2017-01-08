الضغط على غوارديولا قد يجعل السيتي خارج التوب 4

السيتي فاز بخماسية أمام ويست هام، ولكن الأمور في كأس الاتحاد تختلف تماما عنها في الدوري...

غوارديولا يقول إنه نجح بشكل كبير في برشلونة وبايرن ميونيخ، أما في السيتي فلا شيء مؤكد حتى الآن، هو لا يجلس على مقاعد البدلاء وأمامه ميسي في الملعب، كما أنه لا يملك مجموعة قوية وروبيرت ليفاندوفسكي في الهجوم، في فريقه الحالي، هناك عناصر جيدة وأخرى عادية، ولكن الأهم من كل هذا هو المنافسة الشديدة على المراكز، في الدوري لدينا 6 فرق على الأقل تقاتل من أجل اللقب، تخيلوا أن سادس فريق في الترتيب هو مانشستر يونايتد والفارق بينه وبين المتصدر تشيلسي 10 نقاط، ولذلك لا يمكن أن يكون "بيب" متأكدا من النجاح، ستكون كارثة في مشواره لو يفشل في الحلول رابعا على الأقل، الجميع يقاتل والجميع يريد الفوز أو التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهذا ما يجعل مشاهدة الدوري الممتاز رائعة جدا هذا الموسم، سيكون المجال مفتوحا من الآن وحتى نهاية فيفري على الأقل، قبل أن تظهر بعض المعيطات التي تجعلنا قادرين على ترشيح فريقين أو ثلاثة فقط للتتويج، كل شيء مفتوح وغوارديولا تحت الضغط فعلا.

غوارديولا عليه ضغط كبير للنجاح مع هذا الفريق والعودة به إلى مركزه الطبيعي، مانشستر سيتي لم يكن جيدا أوروبيا، لكنه محليا دائما ما ينافس على اللقب وتمكن من التتويج به مرتين في السنوات الأخيرة، كما يكون مع الرباعي الأول مع كل نهاية سنة، لكن الآن يمكن القول أنه مهدد حتى بتضييع التواجد في المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، لأن العديد من الأندية تبدو أحسن منه وتحقق نتائج وتقدم أداء أفضل من الذي يقدمه مانشستر سيتي، كما أن الضغط الموجود على بيب وحده كفيل بجعل نتائج الفريق تتراجع، الكل ينتظر منه ما قام به مع برشلونة وبايرن ميونيخ، لكن لا يبدو أن غوارديولا قادر على ذلك حتى الآن.

*نقلا عن الهداف المغربية