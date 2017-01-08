العويس «والملكي»..!

ها هي فترة الانتقالات الشتوية تنطلق واستعدت الأندية بحسب إمكانياتها وديونها وقضاياها..

الآن بدأت معركة "الانتقال الشتوي" لدى البعض.. والبعض الآخر يقضي فترة "البيات الشتوي"!!

على الرغم مما تعانيه الأندية من تضخم الديون إلا أنها تتظاهر بالقوة المالية وتسجل عجزاً مالياً يضاف الى مصائب الفيفا السابقة واللاحقة!!

في الهلال هناك قاعدة رسخها رئيسهم الحالي "دعم أعضاء الشرف ومن ثم التسجيل"!!

أما النصر فمهمها حاول إعلامه إيهام جمهوره بوجود توجه للدعم أو التفاوض.. لن يتم في ظل تسرب الأعضاء الفاعلين!!

العضو الداعم وتبعه في الرحيل عن المشهد عبدالله العمراني والدور على القلة الباقية من مصادر الدعم والتي ستعلن رحيلها وستتحول عبارة "سنسجل وسنسجل وسنسجل" من التاريخ الأصفر الجميل!!

أما الاتحاد فهو النادي المتصالح مع ذاته وجمهوره، وحتى وإن لم يسجل فلديه مدرج يعذر ويقدر حجم المآساة المالية..

الأهلي النادي الوحيد الذي يحاول استغلال الانهيار المالي للأندية ومحاولة الظفر بصفقات الشتاء المتسربة..

ولكن تبقى مشكلة الأهلي التفاوضية أبرز مثالبه وعيوبه..!

أما الشباب فحتى مع المنع الرسمي من التسجيل الشتوي إلا أني أراه "طوق نجاة" للإدارة هذا الموسم..!!

الجمهور الشبابي قد يتفاجأ في المستقبل القريب بأمور سيدرك أن قرار حرمانهم من التسجيل "خيرة" للنادي..

وسيعلم أن ما كان يحكى ويقال عن عرض العويس من إدارة النادي هو "ضرب من الجنون"..!!

ومصير العويس واضح لمن يعرف شخصية اللاعب.. سيقول للإعلام إنه انتقل إلى النادي "الملكي"..!!

*نقلا عن الرياض السعودية