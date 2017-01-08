المعلومات الخاطئة !

استوقفتنى عبارة (معلومات خاطئة)، التى نشرت فى الصحافة المصرية False information التى استهل بها الاتحاد الافريقى لكرة القدم بيانه تعليقا على ما تردد عن احالة جهاز حماية المنافسة عيسى حياتو إلى النيابة العامة المصرية بتهمة الاحتكار والفساد، حيث مضى البيان يؤكد أن (الكاف) وصلته رسالة من قبل جهاز حماية المنافسة ولا يوجد به أى ذكر لأى ملاحقات قضائية ضد رئيس الكاف سواء لأعمال فساد أو أى شيء آخر.

وبصرف النظر عما شرحه البيان من علاقة (الكاف) بالشركة الفرنسية (لاجادير) وكيف تم التجديد الحالى منذ عام 2015 ، إلا أننا أمام عدة نقاط مهمة لابد من قراءتها جيدا.

أولا: إما أن يكون جهاز حماية المنافسة غير دقيق فى تصريحاته الصحفية أو أن هناك ازدواجية فى الخطاب تجاه الكاف من جهة وتجاه الرأى العام المحلى من جهة أخري، أو أن (الكاف) يغاير الحقيقة فى بيانه الرسمي.

ثانيا: التوقيت الآن لإثارة هذه القضية ليس مرتبطا فقط بمباريات كأس الامم الافريقية التى ستقام بعد أيام قليلة، ولكنه مرتبط أيضا بانتخابات الاتحاد الافريقى التى ستقام بعد أسابيع قليلة.

ثالثا: إذا كانت الشركة المصرية الشاكية للاتحاد الافريقى جادة بالفعل لالغاء الاحتكار على المستوى الافريقي، لماذا لم تسع بشكواها إلى الاتحاد الدولى الذى يرفض من جهة اللجوء للمحاكم، ويرفض من جهة أخرى أى مظاهر للاحتكار، ويجبر كل الاتحادات على عدم الاعتداد به.

رابعا: أى قرار عنترى بإذاعة مباريات الأمم الافريقية بدعوى مواجهة الاحتكار أو حتى الفساد، لن يدفع ثمنه سوى الاتحاد المصرى بل والمنتخب الوطنى تنفيذا للوائح صارمة يبدو (الكاف) على أتم الاستعداد لتطبيقها دون ارتعاش أو خوف.

فإذا كان الأمر على هذا النحو، فيجب مراجعة الموقف بدقة وبسرعة، لا سيما أن الأمر يبدو لى وفق هذه المعطيات أنه مجرد استهلاك محلى أو ضغط انتخابى ليس إلا!.

*نقلا عن الأهرام المصرية