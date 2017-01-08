عادل وأمين

ظل منصب الأمين العام في الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتهية ولايته مثار جدل طوال الأعوام الأربعة الماضية، ولا أبالغ إن قلت إن أكثر شخصين تعرضا للنقد والتهجم من بين كل العاملين في «اتحاد عيد» هما رئيس لجنة الحكام عمر المهنا والأمين العام أحمد الخميس، وإذا كان ما تعرض له المهنا طبيعياً ومتوقعاً، فما ليس طبيعيا ولا متوقعا ما تعرض له الخميس، الذي ناله التعريض من الجميع، أندية وإعلاما، بل حتى الجمعية العمومية، والمفاجأة أنه انتقد حتى من أعضاء الاتحاد حين خرج رئيس لجنة تقييم اللجان الدكتور عبداللطيف بخاري ليصف حال الخميس بطريقة أوضحت حجم المشكلة في الأمانة العامة بوصفها غرفة التحكم في أي اتحاد رياضي.

تربطني بالخميس علاقة متينة وقديمة وظلت قائمة على الاحترام المتبادل، لكنه حينما التقاني في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة أبدى امتعاضه من تصريحاتي ومواقفي النقدية تجاهه، قلت له: إنني لم أنتقدك كشخص بل انتقدت عملك وتجاهلك للأندية لم يكن سراً، فالجميع شكاك واشتكاك، فطال الحديث بيننا، هو يبرر، وأنا أعلق، فلم أقنعه ولم يقنعني.

الخميس اليوم بات ماضياً، لكن بقايا عمله لازالت ملتصقة في كل جدران الأمانة العامة، ولذلك أقول: أعان الله عادل البطي، فهو مطالب قبل أن يذيل اسمه على أي ورقة جديدة من أوراق اتحاد الكرة كأمين عام جديد أن يعمل على إزالة الصورة الذهنية السيئة التي حفرت في أذهان الجميع عن الأمانة، فالتركة المحملة بالأخطاء والفوضى والتراكمات ثقيلة وينوء بحملها العصبة أولو القوة، لكنني واثق بأن البطي قادر على ذلك.

البطي يحمل سيرة ذاتية ثقيلة تساعده على النجاح، فهو لاعب وعضو مجلس إدارة ومشرف كرة سابق، وعمل في وقت مضى في اتحاد الكرة، وسبق له أن حمل ملفات صعبة ودقيقة في هيئة الرياضة وفي اللجنة الأولمبية، وكل ذلك ستكون رافعة له نحو التميز في منصبه وليس النجاح فقط، والأهم من ذلك كله أنه معروف بعدله وأمانته وشفافيته وقوته، وفوق هذا وذاك فهو يحظى بثقة الجميع في الوسط الرياضي، وقلّما يحدث ذلك مع أي شخصية رياضية.

المرحلة المقبلة تحتاج من البطي أن يفتح ذراعيه للجميع، بل أراه يحتاج إلى أذرعة أخطبوط لتطال كل القضايا وتمسك بجميع الملفات المحلية والخارجية، وما أكثرها، والوسط الرياضي لا ينتظر من الأمين العام أن يكون موظف صادر ووارد، بل هو بحاجة إلى شخص يتجاوز دوره أمانة اتحاد الكرة ليكون أميناً عاماً عن كل الأندية، خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة.

*نقلا عن الرياض السعودية