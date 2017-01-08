تمريرات وأقماع في تدريب الأخضر المسائي

واصل المنتخب السعودي الأول تدريباته مساء اليوم الأحد في إطار معسكره بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن البرنامج الإعدادي لمنافسات الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2018.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الأحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير ليعمد المدير الفني بيرت فان مارفيك بتطبيق تمرين التحول بالكرة على كامل مساحة الملعب.



من ثم قام المدرب الهولندي بتقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على منتصف مساحة الملعب.



من جهته واصل فهد المولد ونواف العابد وسلمان المؤشر التمارين الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.



يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول في مجموعته بالتصفيات، برصيد 10 نقاط، وسيستأنف مشواره فيها بمواجهة تايلاند ثم العراق في مارس المقبل.