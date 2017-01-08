كأس إنجلترا: ليفربول يتعادل وتشيلسي ينتصر

فرض بليموث المنافس في دوري الدرجة الرابعة دفاعا قويا وتعادل سلبيا مع أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ ليفربول في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

ومع خوض ليفربول مباراة ضد ساوثامبتون في الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين، يوم الأربعاء، أجرى المدرب يورغن كلوب عشرة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع سندرلاند يوم الاثنين الماضي وأشرك خمسة لاعبين شبان.

ودافع بليموث بقوة ليجبر منافسه على خوض مباراة إعادة. وشارك جو جوميز في دفاع ليفربول بعد غياب نحو 15 شهرا بسبب الإصابة.

وأهدر شيي أوجو (19 عاما) فرصة من مدى قريب لليفربول قبل أن يتصدى لوك مكورميك حارس بليموث لفرصة من بن وودبرن (17 عاما) الذي أصبح أصغر لاعب يحرز هدفا لليفربول في وقت سابق من الموسم الحالي.

وتأهل فولهام إلى الدور الرابع للبطولة بفوزه 2-1 على كارديف سيتي في مواجهة بين فريقين من الدرجة الثاني.

وسجل رايان سيسينيون البالغ عمره 16 عاما هدف الفوز ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين هزوا الشباك في تاريخ البطولة.

ولم يواجه تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز صعوبات في الفوز 4-1 على بيتربره يونايتد رغم النقص العددي بعد طرد جون تيري كما فاز ميدلسبره بعشرة لاعبين أيضا 3-صفر على شيفيلد وينزداي.

وسجل بيدرو لاعب اسبانيا هدفين في فوز تشيلسي على بيتربره.

ومنح اللاعب الاسباني تشيلسي التقدم في الدقيقة 18 كما سجل تشيلسي بواسطة ميشي باتشواي وويليان.

وبعدها طرد تيري - الذي كان يشارك أساسيا للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي - بعدما أسقط لي انجول ومنعه من فرصة خطيرة ولكن بيدرو سجل هدفه الثاني بعدما قلص توم نيكولز الفارق.

وطرد دانييل أيالا لاعب ميدلسبره في مواجهة وينزداي المنافس في دوري الدرجة الثانية والذي عانى أيضا من نقص عددي.

وتقدم ميدلسبره من ركلة حرة سجلها القائد جرانت ليدبيتر بينما أحرز ألفارو نجريدو الهدف الثاني مستغلا خطأ من حارس المرمى وزاد مارتن دي رون حصيلة الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.