كومان يناشد إدارة إيفرتون بتعزيز صفوف الفريق

طالب رونالد كومان مدرب ايفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إدارة النادي بمد يد العون له ومساعدته على التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد خروج فريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت على يد ليستر سيتي.

وأهدر ايفرتون الذي لعب على أرضه تقدمه بهدف ليخسر 2-1 ويودع البطولة من الدور الثالث بفضل هدفين من النيجيري أحمد موسى لاعب ليستر سيتي بطل الدوري ليتقرب فريق كومان من الخروج بلا لقب لموسم آخر.

وقال كومان في تصريحات صحافية "أعرف ما نحتاجه حتى نحسن وضعنا وإذا ما تعاون معنا الجميع فربما ننجح في انجاز المهمة".



وتحدثت تقارير إعلامية عن رغبة ايفرتون في التعاقد مع لاعبي مانشستر يونايتد ممفيس ديباي ومورجان شنايدرلين وكشف كومان لإدارة النادي تفاصيل احتياجات الفريق بكل وضوح في ظل غياب الجناح يانيك بولاسي لنحو عام كامل بسبب الإصابة.



وأضاف المدرب الهولندي "أفكر في كل هذه الجوانب والإدارة على علم لأننا تحدثنا عما يحتاجه الفريق وهذه هي وظيفة مدير الكرة ستيف والش ووظيفتي".



وأوضح كومان "أتمنى أن يدرك الجميع ما نحن بحاجة إليه من أجل اللعب وتحقيق النتائج المرجوة والتوقعات".



وفي الدوري الانجليزي سيلتقي ايفرتون صاحب المركز السابع بين فرق البطولة العشرين على أرضه وبين جمهوره مع مانشستر سيتي الرابع في القائمة في 15 من الشهر الجاري.