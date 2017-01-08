مصر تهزم تونس بهدف قاتل في القاهرة

حقق منتخب مصر فوزاً معنوياً على ضيفه التونسي 1-صفر الأحد على استاد القاهرة، استعداداً لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق السبت المقبل في الغابون.

وسجل مروان محسن هدف الفوز (90+2).

واستهل المنتخب المصري المباراة بتشكيلة مكونة من شريف إكرامي وأحمد فتحي وعلي جبر وسعد سمير وكريم حافظ وطارق حامد ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيغيه" وعمرو وردة ورمضان صبحي وأحمد حسن "كوكا".

من جهتها، استهلت تونس المباراة باللاعبين أيمن المثلوثي وعلي معلول ومحمد علي اليعقوبي وصيام بن يوسف وحمدي النقاز والفرجاني ساسي وحمزة الأحمر ويوسف المساكني ووهبي الخزري ونعيم السليتي وأحمد العكايشي.

وجاءت البداية ضعيفة ومتواضعة من الطرفين، وانحصر اللعب وسط الملعب مع تحركات عشوائية من خط وسط الفراعنة بدون خطورة على مرمى المنتخب التونسي الذي كان أفضل انتشارا وبدون خطورة على مرمى إكرامي.

وأهدر النني أول فرصة حقيقية بعد مرور 10 دقائق بعد تمريرة تريزيغيه انفرد على إثرها بالمثلوثي الذي نجح في إنقاذ مرماه.

وأجرى المنتخب التونسي تغييرا مبكرا بعد إصابة وهبي الخرزي إثر تدخل قوي من طارق حامد، فنزل لاري عازوني بدلا منه.

ونجح إكرامي في أول اختبار بالتصدي لتسديدة قوية من السليتي، رد بعدها كوكا بكرة رأسية من عرضية وردة مرت بجوار القائم.

واتسم أداء مصر بالعشوائية الهجومية برغم محاولات رمضان صبحي وتريزيغيه.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للمنتخب المصري المخضرم الأرجنتيني هيكتور كوبر 3 تغييرات بنزول أحمد الشناوي بدلا من شريف إكرامي وإبراهيم صلاح بدلا من النني ومروان محسن بدلا من كوكا بعد الأداء المتواضع للمنتخب في الشوط الأول.

واستمرت السيطرة التونسية على مجريات اللعب كما حدث في الشوط الأول.

لكن تريزيغيه نشط وشن عدة هجمات من الجانب الأيمن شكلت خطورة على دفاع تونس الذي فشل في إيقاف خطورته في الشوط الثاني.

نزل بعدها محمد صلاح نجم روما الإيطالي بدلا من الشاب رمضان صبحي، لكن المنتخب التونسي نشط مما دفع الدفاع المصري للتألق في الدقائق الأخيرة.

وساهم صلاح في صناعة الهدف الوحيد من تمريرة لمحمود عبد المنعم "كهربا"، الذي لعبها الى مروان محسن قابلها بتسدية قوية من داخل المنطقة الى يمين الحارس في الوقت بدل الضائع.

وتلعب تونس في المجموعة الثانية مع الجزائر والسنغال وزيمبابوي، أما مصر فتلعب في الرابعة مع غانا ومالي وأوغندا.