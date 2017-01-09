الباطن يخسر من شنغهاي ودياً في الدوحة

خسر الباطن أولى مواجهاته الودية في معسكره المقام بالعاصمة القطرية الدوحة من فريق شنغهاي الصيني بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أكاديمية أسباير.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تعرض الباطن لنقص في صفوفه بعد طرد مدافعه مشغل خلف ليخطف شنغهاي هدف التقدم عن طريق اللاعب البرازيلي أوسكار، ورغم النقص إلا أن الباطن واصل ضغطه واستطاع تسجيل هدف التعديل عن طريق اللاعب البرازيلي ادسيون أتراباي من ضربة رأسية جميلة.

وقبل نهاية المباراة سجل البرازيلي أوسكار هدف الفوز لفريقه شنغهاي الصيني. الباطن وبرغم خسارته المباراة إلا إنه قدم مباراة كبيرة أمام فريق يعتبر من الفرق القوية في آسيا.

من جانبه، امتدح مدرب الباطن الوطني خالد القروني مستوى فريقه في المباراة وقال: قدمنا مباراة كبيرة، ومثل هذه المباريات النتيجة لا تهم بقدر ما يهم الظهور بمستوى جيد وإعداد لمباريات الدوري، شنغهاي الصيني فريق قوي ومعروف، والمباراة أمامه كانت جيدة، وبحول لله سنكون جاهزين قبل بداية الدوري، وأن نستفيد من معسكر الدوحة.