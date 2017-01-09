الدوري الإسباني: ميسي ينقذ برشلونة من فياريال

المصدر: برشلونة - د ب أ

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة حرة رائعة أنقذ بها برشلونة حامل اللقب من الخسارة أمام مضيفه فياريال، فخرج متعادلا 1-1 الاحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة من 17 مباراة، وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطة عن اشبيلية الفائز على ريال سوسييداد 4-صفر السبت وخمس نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي سحق غرناطة 5-صفر ولعب مباراة أقل.

وهذه المباراة الثانية على التوالي يفشل فيها برشلونة بتحقيق الفوز، بعد خسارته على أرض اتلتيك بلباو 1-2 الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الكأس.

على ملعب "سيراميك ستايدوم" (ال مادريغال سابقا) وامام 22893 متفرجا، دفع مدرب برشلونة لويس انريكي بتشكيلة قوية ضمت الثلاثي الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والاوروغياني لويس سواريز.

لكن فياريال تقدم مطلع الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة وتمريرة وصلت الى الايطالي نيكولا سانسوني ترجمها في شباك الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (50).

وكاد برشلونة يعادل لكن ميسي سدد في القائم الايمن من داخل المنطقة (73).

وفي وقت كان فريق الغواصة الصفراء يتجه نحو تحقيق الفوز على خصمه الكاتالوني، ضرب ميسي بقوة من ضربة حرة على حافة المنطقة سددها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى فياريال (90).

ورفع ميسي رصيده الى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن زميله سواريز.

وابتعد ريال بيتيس عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه ليغانيس السادس عشر 2-صفر. وبهذا الفوز، رفع بيتيس رصيده الى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 9 نقاط عن سبورتينغ خيخون الثامن عشر، وهو اول المراكز الثلاثة التي تهبط الى الدرجة الاولى في نهاية الموسم.

وسجل روبن كاسترو (51) والايطالي كريستيانو بيتشيني (85) هدفي ليغاينس في المباراة التي اقيمت على ملعب "بنيتو فيامارين" امام 36328 متفرجا.

وحقق سلتا فيغو فوزه الاول في اربع مباريات على ضيفه ملقة 3-1 على ملعب "بالايدوس" البلدي وامام 17890 متفرجا، فاصبح تاسعا في الترتيب.

سجل للفائز ياغو اسباس (7) والدنماركي دانيال فاس (60) واندريو فونتاس (73)، وللخاسر فاس (86 خطأ في مرمى فريقه).

الى ذلك، اكتفى اتلتيك بلباو السابع بنقطة التعادل السلبي مع ضيفه ديبورتيفو الافيس الثاني عشر.