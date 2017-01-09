حماية المستهلك .. والكاف !!

ذه قضية أخرى جديدة تخص المشاهد المصرى الذى ينتظر مباريات الكرة بفارغ الصبر، سواء كان لفريق يتابعه أو للمنتخب الوطني، وفاجأنا جهاز حماية المستهلك بتصعيد الموقف ضد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتهمة إفساد مناخ المنافسة بين القنوات الفضائية، والتشجيع على الاحتكارية، بعدما باع حقوق البث الفضائى لبطولاته القارية للشركة الفرنسية »لاجاردير« التى قامت بدورها بمنح حقوق البث الفضائى داخل الشرق الأوسط لقنوات «bein sport» بعدما فازت بالحقوق ولمدة 12 عاماً مقبلة، حتى أصبح مشجع الكرة يدرك أنها السبيل الوحيد لمشاهدة مباريات الكرة، فهى صاحبة حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية وغالبية الدوريات الأوروبية على مستوى العالم، وهناك شبه تسليم بهذا الأمر.

إلى هنا فالأمر يبدو جيدا بمحاولة جهاز حماية المستهلك البحث عن حقوق المصريين فى مشاهدة منتخب مصر فى الجابون بعد غياب ثلاث دورات على التوالي، ولكن هناك جملة ذكرها بيان جهاز حماية المستهلك بشأن هذه القضية تسير الشك، وهى «فى حال عدم احترام الاتحاد الإفريقى للطريق الذى رسمه القانون المصرى فى كيفية استغلال حقوقه، والذى أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن اتحادات الكرة الوطنية هى صاحبة الحق الأصيل فى تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف فى تلك الحقوق حال رغبت فى ذلك»

ومن واقع هذه الجملة يتأكد للجميع أنه لن يحدث أى جديد فى موقف إذاعة مباريات الفراعنة، ولن تكون هناك فضائية جديدة تحصل على حقوق البث، بعد أن خرجت تصريحات من الجبلاية تؤكد أن اتحاد الكرة ليس له أى حقوق لدى الكاف ليحصل على حقوق بث المباريات أو يمنحها مرة أخرى أمام الفضائيات من أجل المزايدة لمنح احتكار فضائية واحدة فقط تتحكم فى جميع المباريات!

وببساطة شديدة، هل سيخرج اتحاد الكرة ليدين رئيسه هانى أبوريدة، الذى هو أحد أعضاء المكتب التنفيذى للكاف؟!، فقد شارك ووافق على منح حقوق البث للشركة الفرنسية «لاجاردير» بحسب تصريحات حياتو نفسه رئيس الكاف.

القصة يبدو لها أبعاد وزوايا أخرى غير حماية المواطن غير القادر على دفع اشتراكات الفضائيات «المشفرة» فهى صراعات خفية تحت غطاء الشرف والأمانة والبحث عن مصلحة المشجع، لكن كيف تورط جهاز حماية المستهلك فى قضية خاسرة؟!

*نقلاً عن الأهرام المصرية