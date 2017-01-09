في الهوا سوا !!!

@ من غير الممكن أن لا تؤثر فترة التوقف على المنحنى البياني للمستوى..

@ مسافة زمنية طويلة جدًا..!

@ الحصص التدريبية غير كافية إطلاقًا.. خاصةً حين يتم تقويسها بالفترة المسائية فحسب..!

@ المعسكر مهم في حالة كهذه..

@ الأجندة لابد أن تُدرج مباراتين ودية (معتبرة) على الأقل..

@ الكوتش لابد أن يكون قد رسم خارطة مكتملة عن ذلك..

@ فما بعد هذه الفترة ركض لن يتوقف..

@ اللياقة لابد أن تكون (فُل).. العيادة الطبية من المفترض أن تخلو من أي إصابة.. من الصعب أن تنتظر اكتمال الفورمة لأكثر من جولة بعدها.. معالجة الأخطاء هذا وقته..!

@ الفريق الذي سيستغل هذه الفترة إيجابيًا سيذهب بعيدًا.. وضعية (اليد على الخد) ستهبط بالآخر في سلم الترتيب..

@ حتى الآن لم أشهد حراكًا لفت انتباهي.. الغالبية يدحرجون الكرة بذات النمط المعتاد.. المباريات الودية القادمة قد تأتي بإضافة.. إلا إن كانت مع (أي مين)..!!!

نهاية:

نقطة تحول تحولت لنقطة !!!

*نقلاً عن النادي السعودية