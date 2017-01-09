في الهوا سوا !!!

@ من غير الممكن أن لا تؤثر فترة التوقف على المنحنى البياني للمستوى..
@ مسافة زمنية طويلة جدًا..!
@ الحصص التدريبية غير كافية إطلاقًا.. خاصةً حين يتم تقويسها بالفترة المسائية فحسب..!
@ المعسكر مهم في حالة كهذه..
@ الأجندة لابد أن تُدرج مباراتين ودية (معتبرة) على الأقل..
@ الكوتش لابد أن يكون قد رسم خارطة مكتملة عن ذلك..
@ فما بعد هذه الفترة ركض لن يتوقف..
@ اللياقة لابد أن تكون (فُل).. العيادة الطبية من المفترض أن تخلو من أي إصابة.. من الصعب أن تنتظر اكتمال الفورمة لأكثر من جولة بعدها.. معالجة الأخطاء هذا وقته..!
@ الفريق الذي سيستغل هذه الفترة إيجابيًا سيذهب بعيدًا.. وضعية (اليد على الخد) ستهبط بالآخر في سلم الترتيب..
@ حتى الآن لم أشهد حراكًا لفت انتباهي.. الغالبية يدحرجون الكرة بذات النمط المعتاد.. المباريات الودية القادمة قد تأتي بإضافة.. إلا إن كانت مع (أي مين)..!!!
نهاية:
نقطة تحول تحولت لنقطة !!!
*نقلاً عن النادي السعودية