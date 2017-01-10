أبعدوا الأطفال عن المدرجات ومواقع التواصل الاجتماعي، فهم السبب المباشر لما وصلنا إليه في دورينا، إذ زرعوا الحقد والكراهية بين الأندية، البعض منهم في المدرجات والآخر خلف شاشات التلفزيونات، وفي المدرجات وظيفتهم السب والقذف تجاه اللاعبين وأسرهم، بل وصل أمرهم إلى تحريض المشجعين على السب ورمي القارورات، وهذا أمر لم نعتده في الدوري، والسؤال الذي يفرض نفسه: من أوصل عقول الأطفال الى هذا المستوى؟ أين دور العقلاء وأولي الأمور؟ من يتحمل هذا كله؟ هل هناك نقص فى التربية؟ أم هناك فئة زرعت هذا الأمر المشين الذي دخل علينا فجأة، إنه أمر خطير، وإذا استمرت الحال فإننا سندخل في نفق مظلم لا نهاية له.

كثرت السلوكيات الخارجة عن النص في الكأس، وهذا يشوّه سمعة الكرة الإماراتية التي تعيش الآن في حالة تراجع مخيف وتخبطات إدارية.

- «غريبة» يتحدثون عن الديون والإفلاس وهم من أسباب وصول أنديتنا إلى هذا الخط، بعض المسؤولين في مجالس الأندية هم السبب المباشر لوصولنا إلى هذا المستوى ويخرجون الآن يناقشون موضوع العقود وقانون السقف! نحتاج الى أشخاص واضحين بعيدين عن المجاملات. المسؤولون الآن شعروا بالموقف الصعب، وأننا على خط الإفلاس، فأين كنتم منذ زمن لماذا هذا التأخير؟

- كثرت السلوكيات الخارجة عن النص في الكأس، وهذا يشوّه سمعة الكرة الإماراتية التي تعيش الآن في حالة تراجع مخيف وتخبطات إدارية، وعلى أنديتنا تطبيق اللوائح على بعض اللاعبين الذين خسرناهم بسبب سوء سلوكهم، وفي هذا الموسم ظهرت تقليعات جديدة وحركات غريبة لم نعتدها، بل وصل الأمر الى المشاجرة بين اللاعبين، وهم دوليون وأصدقاء في المنتخب.

- انتقادات كبيرة تواجه اتحاد الكرة وآخرها من رئيس نادي العربي ناصر التلاي، بسبب تجاهله الملعب الرئيس للنادي، وعدم العمل من قبل الشركة، وعود الاتحاد كثيرة ولم نرها على أرض الواقع، والشارع الرياضي ينتظر الوعود الوهمية التي سمعنا عنها قبل الانتخابات، خصوصاً مشكلة بعض الفرق في الدرجة الأولى، ومشكلة الحكام وضعف اللجنة.

- بعض جماهير الأندية لم تصدر عليها العقوبة الشديدة، خرجت عن النص في أكثر من مناسبة، وشوّهت صورة المباراة، والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذ الإيقافات والغرامات مختلفة وبأرقام كبيرة وهي متشابهة في بعض الأحيان؟ وكيف يتم اختيار الحالة؟ هل بتقرير الحكم أم هي مزاجية لا قدر الله؟

- أعجبني فريق الشارقة في الكأس، حيث عمل بيسيرو على الجانب النفسي، وفي المقابل يتحمل مدرب الوصل خروج الفريق رغم تقديمه مستوى قوياً وجميلاً في الدوري، أمّا خروج العين فأعتقد أنه متوقع لأنه يفتقد الى المهاجم الصريح، وهبوط مستوى الكولومبي أسبريلا الذي لم يصنع الفارق من وجهة نظري الشخصية.

*نقلا عن الإمارات اليوم