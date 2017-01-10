الأهلي يخشى الهلال ويغري العويس بـ30 مليون ريال

واصلت إدارة أهلي جدة السباق المثير برفقة إدارة الهلال من أجل خطف توقيع محمد العويس حارس مرمى فريق الشباب الذي يدخل الفترة الحرة في الـ27 من شهر يناير الجاري، وهو ما يمكنه من الانضمام إلى أي ناد دون موافقة الإدارة البيضاء.

وطبقا لمصادر "العربية.نت" فإن إدارة الأهلي أخبرت علي الرماح، وكيل أعمال العويس، برفع عرضها المالي من 25 مليون ريال إلى 30 مليون ريال، ولمدة 5 أعوام، وهو ما يعني دخول 6 ملايين ريال سنويا في حساب الحارس الدولي، خلاف أية حوافز مالية أو عينية ينص عليها العقد.

ويبدو أن النادي الجداوي قلق من مفاوضات الهلاليين لحارس الشباب، حيث قال مصدر أهلاوي رفيع يعمل في الهيئة المالية بالنادي –رفض الإفصاح عن اسمه-: "لم يخبرنا علي الرماح بإنهاء الصفقة لصالح الهلاليين، ما زلنا نعمل على إنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن". وزاد: "نعلم بأن الهلال لديه مشكلة في حراسة المرمى، ونحن لا نريد تقوية هذا المركز الحساس بحكم أنه ناد منافس لنا".

ولا يرى الأهلاويون مشكلة في دفع الثمن المناسب الذي تطلبه إدارة الشباب من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد العويس (25 عاماً)، وقال المصدر الأخضر: "نحن مستعدون لتلبية رغبات الشباب في سوق الانتقالات الشتوية، أو سنضطر إلى الانتظار حتى الصيف المقبل ومعها نتعاقد مع الحارس الموهوب".

من جانبه، برر المسؤول الأهلاوي سبب إحضار العويس إلى جدة على الرغم من تواجد الحارس الدولي ياسر المسيليم (33 عاماً) بجانب الشاب أحمد الرحيلي (22 عاماً)، فقال: "المسيليم كبير في السن ويملك الخبرة، وهو حارس جيد جدا، ولكن في حال إصابته لا يستطيع الحارس الشاب الرحيلي ملء الخانة باقتدار، وهو ما يمثل مشكلة في الأهلي، بينما العويس حارس قوي ويملك صفة القيادة وهو يتفوق على حراسنا الثلاثة".

وذاد ياسر المسيليم عن مرمى المنتخب السعودي في مباراته الودية البارحة ضد منتخب سولوفينيا قبل استئناف التصفيات المونديالية نحو مونديال روسيا 2018، فيما يعتبر أحمد الرحيلي الحارس الأساسي لمنتخب السعودية الأولمبي بجانب المنتخبات العمرية.

وتعززت الرغبة لدى الأهلاويين مؤخرا بإحضار حارس جديد إثر الخطأ الفادح الذي ارتكبه الرحيلي أثناء فشله في التصدي لركلة حرة من لاعب الاتحاد فهد المولد ضمن آخر دقائق ديربي جدة، ما جعل الفريق البطل يغادر مسابقة كأس ولي العهد من نصف النهائي.