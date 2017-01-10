السعودية وسلوفينيا يتعادلان سلبياً في أبوظبي

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره السلوفيني سلبياً صفر-صفر ضمن المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي يوم الثلاثاء.

ودخل مدرب الأخضر فان مارفيك المباراة بتشكيلة أساسية مكونة من، الحارس ياسر المسيليم، وخط الدفاع حسن كادش وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وياسر الشهراني، وفي المنتصف نواف العابد وسلمان الفرج عبد الملك الخيبري ويحيى الشهري وتيسير الجاسم وفي خط المقدمة محمد السهلاوي.

وبدأ المباراة السعوديون بالضغط الكبير على حامل الكرة، فيما وضح اعتماد اللاعبين على التمريرات القصيرة والتي وضحت على أغلب طابع الفريق أثناء المواجهة، فيما تنوع اللعب بين الثلاثي يحيى الشهري وتيسير الجاسم ونواف العابد الذي حصل على فرصة خطرة أمام المرمى في الدقيقة 40 ولكنها تجاوزت القائم.

وحاولوا الصقور في اكثر من مناسبة تهديد مرمى الخصم، الا أن محاولات الاخضر باءت بالفشل.

وأجرى المدرب الهولندي عدداً من التغييرات، حيث زج بكل من ناصر الشمراني وعبد الرحمن الدوسري وعبد المجيد الرويلي وحسين المقهوي ومنصور الحربي.

وتجرأ الهجوم بقيادة المدرب مارفيك في الشوط الثاني في أكثر من مرة بالوصول لمرمى منتخب سلوفينيا ولم ينجح في اختراق دفاع منتخب سلوفينيا ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة سلبية من دون أهداف.

يذكر أن الأخضر سيواجه كمبوديا وديا في لقاء ودي ثانٍ يوم السبت.