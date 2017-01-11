ألتون بين القادسية والاحتراف

قرار لجنة الاحتراف بعدم التعاقد مع لاعب نادي الفتح البرازيلي التون الا بعد موافقة نادي الفتح قرار واضح وصريح منذ فترة الانتقالات الصيفية وكل الاندية لديها العلم بذلك، ولا اعلم لماذا تصر إدارة القادسية على التعاقد معه في ظل ان مرجعيتها بالتسجيل لجنة الاحتراف والتي ترفض تسجيله وهذا امر طبيعي فهي من اصدر القرار واشترط به موافقة نادي الفتح فلماذا لم تذهب إدارة نادي القادسية الى أخذ موافقة نادي الفتح؟

تجربة جيدة خاضها الفريق الاتفاقي في فترة التوقف مع نادي غلطة سراي استفادة منها مالياً واعلامياً وفنياً، الجميل ان المباراة اعادت المدرب لكثير من حساباتها السابقة بالإمكانيات لدى بعض اللاعبين والمراكز التي يبدع فيها فقد اعادت عمر السنين الظهير الأيمن الى التشكيلة الاساسية ووضع المحترف كوفي بالمحور الدفاعي وترك حرية الهجوم للاعبين المميزين كنو والعمري والكويكبي وقد ابدع الفريق وقدم مباراة جميلة.

اغلب تعاقدات الاندية غير مبنية على احتياجات الفرق ولذلك تجد ان الاندية تتخلص من بعض اللاعبين في اقرب فترة انتقالية اما بالإعارة لناد اخر او بالمخالصة مع اللاعب وهذا الحل يريح الاندية من زيادات المصروفات على النادي ولا اعلم هل نادي الأهلي بحاجة الى العويس في ظل تجديد عقد المسيليم وهل الاتحاد بحاجة الى سفياني في ظل عدم تمثيلية النصر كلاعب أساسي.

بعد النتائج الجيدة للمنتخب اختفى نقد المنتقدين على مدرب المنتخب مارفيك وعلى توقيت المعسكر كما كان سابقاً رغم ان المدرب لم يتابع مباريات الدوري في الفترة السابقة ورغم ان مباراة المنتخب القادمة مع المنتخب التايلندي بعد شهرين تقريبا الا ان المنتقدين صامتون.. ما الذي غيرهم؟

اذا صدقت الأخبار باستمرار مدرب الفريق النصراوي لموسم اخر فان ذلك يعد قرارا جيدا لما يمثله الاستقرار الفني للفريق وما كان ليكون أخذ القرار لولا ان النصراويين يثقون في عمل المدرب وفق ما قدمه من بروز فني للفريق هذا الموسم //خطوة جيدة للنصر.

عملية تدوير كبيرة جدا للمدربين بدوري الدرجة الاولى في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها كل الاندية بل ان عملية التدوير الحالية تدل على ان ادارات تلك الاندية تقوم بالعمل كتقليد وليس وفق منهجية ففرق في ترتيب متقدم تلغي عقد مدربيها وتتعاقد مع مدربين من فرق المؤخرة بالترتيب، اذا كان الفريق بالمؤخرة فهذا يعني ان المدرب الذي اقالته افضل من الذي تعاقدت معه!

وضع فريق الفتح هذا الموسم غير جيد إطلاقاً حيث من المفروض استغلال فترة التوقف بالتركيز على الفريق فيما تبقى له من مباريات بدلا من الاهتمام في تعاقد القادسية مع التون هذا هو الهم الذي يجب ان يشغل مجلس الادارة، واعتقد ان احمد الراشد سينسف كل عمل جميل ساهم فيه مع هذا الفريق وما تحقق من إنجازات اذا ما لم يستطع ان ينتشل الفريق من مؤخرة سلم الترتيب فالفريق لم يفز حتى الان الا مباراة وحيدة فقط وعدد نقاطه ثماني نقاط فقط.

أعتقد ان هناك فرقا سوف تنجو من الهبوط ليس لانها استحقت البقاء بل لان هناك فرقا أسوأ منها ولو كان النظام يتيح هبوط خمسة فرق لهبطت ولكن النظام سيسهم في بقائها.

*نقلا عن اليوم السعودية