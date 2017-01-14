أمم أفريقيا: غينيا بيساو تخطف نقطة من الجابون

منح قلب الدفاع جواري التعادل لغينيا بيساو في الثواني الاخيرة من اللقاء ليواصل الفريق مسيرته الرائعة في الاونة الاخيرة بتعادله 1-1 مع الجابون في اولى مباريات كأس الامم الافريقية لكرة القدم 2017 اليوم السبت.



وبدا ان بيير ايمريك-أوباميانج قد منح منتخب الجابون بداية مظفرة لمسيرتها في البطولة في ظل حالة التوتر التي سيطرت على اداء مستضيف البطولة.



وسجل أوباميانج هدف التقدم في الدقيقة 52 الا ان الجابون تلقت الصدمة في الثواني الاخيرة اثر ركلة حرة اودعها جواري برأسه في الشباك.



وفاجأت غينيا بيساو الجميع بالتأهل للنهائيات ولم تحصل على فرصة للتأقلم مع اجواء البطولة الا انها اثبتت انها منتخب جريء على الرغم من الارهاق الذي بدا على لاعبيها في المراحل الاخيرة من اللقاء لتواصل الصمود امام منافسيها الاكثر خبرة.



واخترقت ركلة حرة مباشرة لعبها القائد زيزينيو دفاع الجابون في الوقت بدل الضائع للقاء وهو ما سمح للمدافع جواري الذي يلعب في البرتغال لايداع الكرة برأسه في الشباك.



وسنحت اول فرصة لغينيا بيساو - التي بدت بعيدة عن أي مشاعر خوف او رهبة في اكبر مباراة تخوضها على مدار تاريخها - امام مرمى الجابون بعد مرور نصف ساعة الا ان زيزينيو سدد بعيدا عن المرمى.



وسيطر منتخب الجابون على منطقة وسط الملعب في الشوط الثاني ومرر دينيس بوانجا المولود في فرنسا - والذي يشارك في منتخب بلاده لاول مرة - كرة عرضية من الناحية اليمنى ليودعها أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند في الشباك من مسافة قريبة منهيا حالة الجمود.



الا ان اول مباراة للجابون تحت قيادة المدرب الجديد خوسيه انطونيو كماتشو تحولت لمشكلة وتركت الفريق في مواجهة مهمة صعبة للتأهل عن مجموعة قوية تضم ايضا بوركينا فاسو والكاميرون.



