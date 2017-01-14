إلتون يجبر اتحاد القدم على تشكيل لجنة ثلاثية

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمين الاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف بجانب محكم قانوني دولي، وذلك لمراجعة طلب نادي القادسية الراغب بقيد المحترف البرازيلي إيلتون جوزيه.

وكان الفتح قد تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد لاعبه البرازيلي إيلتون الذي رفض الانضمام إلى معسكر الفريق الصيفي، وبرر اللاعب غيابه بسبب تأخر مستحقاته المالية، فيما انضم جوزيه لاحقا إلى مسيمير القطري ومن ثم وقع في فترة الانتقالات الجارية لصالح القادسية.



من جانبه قال حساب لجنة الاحتراف الرسمي عبر تويتر الأسبوع الماضي بعدما طلب القادسية تسجيل اللاعب: "بناءً على المادة 44/3 من لائحة الاحتراف لا يعتبر طلب شهادة انتقال اللاعب بمثابة موافقة على تسجيله".

وقال بيان اتحاد الكرة المنشور عبر موقعه في الإنترنت يوم السبت: "بناء على المطالبة التي تقدم بها نادي القادسية لتسجيل اللاعب البرازيلي التون خوزيه خلال فترة الانتقالات الحالية، وما صاحبها من شكوى ضد اللاعب من نادي الفتح، وفي سبيل الوصول إلى حل جذري للمشكلة وفقا للوائح والأنظمة، وبناء على ما رفعه رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت بخصوص قضية اللاعب، فقد وجه سعادة رئيس الاتحاد بتشكيل فريق عمل مكون من الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالإضافة إلى محكم قانوني دولي، وذلك لدراسة هذه القضية من مختلف جوانبها النظامية والقانونية والرفع لرئيس الاتحاد في مدة أقصاها أسبوع".

وختم البيان حديثه: "ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم حرصه على حقوق جميع الأندية واللاعبين بما تكفله أنظمة وقوانين رياضة كرة القدم، مشدداً على اهتمامه وعنايته بقضايا الأندية الرياضية الداخلية والخارجية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع لما فيه مصلحة الكرة السعودية".