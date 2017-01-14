الجزائري ماندي: جاهز لشارة القيادة

المصدر: فرانسيفيل - د ب أ

يرى عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، نفسه جاهزا لحمل شارة قيادة المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي يتأهب لملاقاة زيمبابوي غدا الأحد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال ماندي، في مؤتمر صحفي مشترك لفريقه اليوم السبت، "أنا جاهز لقيادة الفريق لأنني أعرف المجموعة واللاعبين جيدا. تعودت على حمل شارة القيادة عندما كنت ألعب في نادي ريمس الفرنسي، وأعي جيدا معنى المسؤولية".

وأكد ماندي أهمية مباراة الغد، واعترف بأنها لن تكون سهلة إطلاقا، كون المنافس أظهر إمكانيات كبيرة في مواجهته الودية الأخيرة أمام الكاميرون.

وأشار ماندي إلى أن الجزائر تمتلك منتخبا كبيرا، ولاعبوه لديهم الحافز لتشريف البلاد في هذه البطولة، موضحا أن خبرة اللاعبين ستفيد الفريق كثيرا، وستصنع الفارق في البطولة.

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري "الخضر" استعد جيدا للبطولة، وأن زميله رياض محرز مثار فخر للجزائر واللعب معه