الدوري الإسباني: ميسي ورفاقه يعبثون بشباك لاس بالماس

سحق برشلونة حامل اللقب ضيفه لاس بالماس ثامن الترتيب 5-صفر وقلص الفارق مؤقتا إلى نقطتين مع غريمه التقليدي ريال مدريد، السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدور الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة، واستعاد المركز الثاني مؤقتا من إشبيلية (36 نقطة) الذي يستضيف غدا الأحد في قمة المرحلة ريال مدريد (40 نقطة) الذي لعب مباراتين اقل.

وخاض مدرب برشلونة لويس إنريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى بفوزين في مبارياته الست الاخيرة في الدوري قبل مواجهة لاس بالماس.

وتمكن الفريق من تحقيق فوزه الاول لعام 2017 بتغلبه الخميس على اتلتيك بلباو 3-1، ما سمح له بتعويض خسارة الذهاب في سان ماميس (1-2) والتأهل الى ربع نهائي مسابقة الكأس.

وأراح مدرب برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار ولاعبي الوسط اندريس انييستا والكرواتي ايفان راكيتيتش واستبعد قلب الدفاع جيرار بيكيه، فيما حقق الظهير الايمن اليكس فيدال مشاركة نادرة.

على ملعب "كامب نو" وامام 81480 متفرجا، شهد الشوط الاول سيطرة برشلونية مطلقة، افتتحها الأوروغوياني لويس سواريز بهدف السبق من تسديدة ارضية يمينية بعد عرضية من البرتغالي اندريه غوميش (14). وهذه اول تمريرة حاسمة لغوميش مع برشلونة.

وأهدر لاعبو برشلونة سلسلة من الفرص الخطيرة ابرزها للبرازيلي رافينيا بجانب القائم الأيسر بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي (21).

وبعد لعبة جماعية جميلة، اهدر غوميش من مسافة قريبة صدها الحارس خافي فاراس ببراعة (25).

وفي نهاية الشوط الاول، لعب ميسي ضربة حرة رائعة في المقص الايسر صدها الحارس ببراعة (43)، ثم أهدر فرصة ثمينة وهو منفرد على باب المنطقة، لكن الحارس صنع انجازا جديدا وابعد الكرة (45).

وفي الشوط الثاني، عزز ميسي النتيجة إثر عرضية من رافينيا افلتها الحارس (52).

وقتل سواريز آمال ضيوفه عندما حقق ثنائيته بتسديدة يمنية ارضية في الزاوية اليمنى البعيدة (57).

وهذا الهدف الـ14 لسواريز في الدوري، فتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع ميسي.

وكاد سواريز يحقق الثلاثية وهو منفرد بيد ان الحارس صد كرته التي ارتدت الى التركي اردا توران فتابعها في الشباك هدفا رابعا (59).

وختم فيدال المهرجان بكرة مرتدة وتسديدة يمينية من داخل المنطقة اثر تمريرة من الجناح الايمن للبديل باكو الكاسير (80).

وتعادل ليغانيس مع ضيفه اتلتيك بلباو صفر-صفر.

وبقي ليغانيس سادس عشر برصيد 17 نقطة، واتلتيك بلباو سابعا برصيد 28 نقطة.

ويلعب لاحقا اتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، وديبورتيفو لا كورونيا مع فياريال.

وتستكمل المرحلة الاحد بلقاءات فالنسيا مع اسبانيول، وسلتا فيغو مع ديبورتيفو الافيس، وسبورتينغ خيخون مع ايبار، وغرناطة مع اوساسونا، واشبيلية مع ريال مدريد، على ان تختتم الاثنين بلقاء ملقة مع ريال سوسييداد.