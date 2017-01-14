الدوري الإنكليزي: انتصارات لتشيلسي وتوتنهام وآرسنال

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب /3صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وصعد فريق توتنهام إلى وصافة المسابقة كما استعاد ارسنال موقعه في المركز الثالث بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم.

وسحق توتنهام ضيفه وست بروميتش البيون /4صفر وبنفس النتيجة فاز ارسنال على مضيفه سوانزي سيتي.

وفي باقي المباريات فاز ستوك سيتي على مضيفه سندرلاند 1/3 وفاز هال سيتي على ضيفه بورنموث 1/3 أيضا كما تغلب ويستهام يونايتد على ضيفه كريستال بالاس /3صفر وفاز بيرنلي على ضيفه ساوثهامبتون /1صفر وتعادل واتفورد مع ضيفه ميدلبره سلبيا.

وعلى ملعب ووكرز ستديوم حسم تشيلسي الفوز بنكهة أسبانية، حيث تكفل المدافع الأسباني ماركوس الونسو بتسجيل الهدفين الأول والثاني للفريق قبل أن يختتم مواطنه بيدرو رودريجيز التسجيل.

وتقدم تشيلسي بهدف بعد مرور ست دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق ماركوس الوافد من صفوف فيورنتينا الإيطالي الصيف الماضي، مستغلا تمريرة ذكية من زميله البلجيكي ادين هازارد.

وضاعف ماركوس النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 51 إثر تمريرة من ويليان شتتها دفاع ليستر ناحية المدافع الأسباني الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

واختتم بيدرو التسجيل في الدقيقة 74 من ضربة رأس من متابعته لتسديدة ويليان التي أبعدها الحارس كاسبر شمايكل.

واستعاد تشيلسي ذاكرة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية امام توتنهام صفر2/ وهي الهزيمة التي اوقفت مسيرة الانتصارات الـ13 المتتالية للفريق.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز تشيلسي /3صفر أيضا.

ورفع تشيلسي رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة وتجمد رصيد ليستر عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر. وعلى ملعب وايت هارت لين، يدين توتنهام بفضل كبير في الفوز لمهاجمه الإنجليزي هاري كين الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق في الدقائق 12 و77 و82 بينما جاء الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 26 وسجله جاريث مكاولي لاعب ألبيون بالخطأ في مرمى فريقه.

ويحتل كين المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا بالتساوي مع السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد.

ورفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بينما تجمد رصيد ويست برومويتش ألبيون عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وعلى استاد ليبرتي، تقدم المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو بهدف لارسنال في الدقيقة .37

واستفاد ارسنال بهدفين من نيران صديقة سجلهما جاك كورك كايل ناوتون لاعبا سوانزي بطريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 54 و.67

واختتم التشيلي اليكسيس سانشيز أهداف ارسنال في الدقيقة 73 ليقتسم صدارة قائمة الهدافين برصيد 14 هدفا مع الأسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي.

ورفع ارسنال رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ليفربول صاحب المركز الرابع وتجمد رصيد سوانزي عند 15 نقطة ليتراجع الفريق إلى المركز العشرين الأخير.

وحقق هال سيتي فوزه الأول منذ السادس من تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي وتغلب على ضيفه بورنموث 3 1/ .

ورفع هال سيتي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن عشر وتجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم جونيور ستانيسلاس بهدف لبورنموث في الدقيقة الثالثة ولكن المهاجم الاوروجوياني أبيل هيرنانديز رد بهدفين لهال سيتي في الدقيقتين 32 و51 ثم أحرز تيرون منجس لاعب بورنموث هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .62