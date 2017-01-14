المنتخب السعودي يهزم كمبوديا بـ7 أهداف

فاز المنتخب السعودي على منتخب كمبوديا 7-2 ضمن مباراة ودية أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء السبت.

وجاءت مباراة الأخضر ضد الفريق الآسيوي المغمور ضمن استعدادات لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث يحتل السعوديون صدارة المجموعة الآسيوية الثانية بـ10 نقاط.

ولعب السعوديون مباراتهم الودية السابقة ضد منتخب سلوفينيا ولكن تلك المباراة انتهت بالتعادل السلبي صفر-صفر.

ودخل المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك مباراة كمبوديا بتشكيلة مكونة من الحارس محمد العويس والمدافعين أسامة هوساوي وأحمد عسيري ومنصور الحربي ومحمد البريك، وفي خط الوسط عبد المجيد الرويلي وعبد الملك الخيبري وسلمان المؤشر وتيسير الجاسم وعبد الفتاح عسيري وناصر الشمراني.

وسجلت كمبوديا الهدف الأول في الدقيقة 21 ولكن بعد دقيقتين عادل ناصر الشمراني النتيجة عبر ركلة جزاء، ثم عزز نفس اللاعب التقديم في الدقيقة 29 ثم أضاف هدفا ثالثا في الدقيقة 37 قبل أن يحرز الكمبوديون الثاني بعدها بدقيقة واحدة لينتهي معها الشوط الأول.

في الشوط الثاني دخل حسين المقهوي بدلا عن الجاسم بجانب حسن معاذ بدلا عن عبد الفتاح عسيري وكذلك محمد السهلاوي بديلا عن ناصر الشمراني ووليد عبد الله بديلا عن محمد العويس.

وأضاف السهلاوي الهدف الرابع من ركلة جزاء فيما أحرز المقهوي هدفا خامسا، وشارك نواف العابد في منتصف الشوط الثاني بدلا عن المؤشر، كما دخل الشاب سامي النجعي بدلا عن الخيبري، فيما أحرز السهلاوي هدفا سادسا وانهى المباراة الرويلي بهدف سابع.

يذكر أن الأخضر سوف يلعب ضد منتخبي تايلاند والعراق في شهر مارس ضمن التصفيات الآسيوية.