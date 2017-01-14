خلاف بين كوستا وكونتي بسبب حالته البدنية

ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة، أن الإسباني دييجو كوستا استبعد من تشكيلة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليستر سيتي حامل اللقب غدا السبت، بعد مشكلة تتعلق بلياقته البدنية.

وأضافت التقارير أن كوستا - متصدر هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفا - سيغيب عن مباراة الغد عقب خلاف مع مدربه أنطونيو كونتي وخوليو توس مدرب اللياقة البدنية في النادي.

وأشارت التقارير إلى أن كوستا لم يتدرب مع بقية التشكيلة في آخر ثلاثة أيام بعد خلاف مع توس حول مدى الإصابة التي يعاني منها.

وتابعت أن كونتي ساند توس خلال الخلاف وقرر استبعاد مهاجمه المؤثر من التشكيلة الساعية للحفاظ على فارق الخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه في صدارة المسابقة.