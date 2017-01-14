دروغبا ورونالدينيو يقتربان من الدوري البرازيلي

يقترب نجم كرة القدم الإيفواري الدولي السابق ديدييه دروغبا (38 عاما) من الانتقال للعب في البرازيل، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وبعدما ثار الجدل والشائعات في الفترة الماضية حول انتقال دروغبا للدوري البرازيلي وعودة النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو للعب في الدوري البرازيلي، أشارت تقارير صحافية إلى أن انتقالهما لم يعد شائعة وأنهما في انتظار الاتفاق النهائي فقط على صفقتيهما.

وإذا تمت الصفقتان ستكونان بالتأكيد من أهم صفقات الانتقال للدوري البرازيلي في الآونة الأخيرة.

وكان انتقال دروغبا لصفوف كورينثيانز العريق بدأ كشائعة خاصة مع كبر سن اللاعب وعدم ارتباطه بأي نادٍ في الفترة الحالية.

وذكرت شبكة "جلوبوسبورتي" أن الإدارة الكروية بنادي كورينثيانز ، والتي عارضت في البداية التعاقد مع اللاعب، وافقت أخيرا على إتمام الصفقة في انتظار الاتفاق على بنود التعاقد مع دروغبا.

وأوضحت التقارير الإعلامية إلى أن مسؤولي النادي سيتمون الاتفاق مع دروغبا في لندن وأن اللاعب سيتقاضى راتبا يتراوح بين 400 ألف و500 ألف ريال برازيلي (نحو 155 ألف دولار أميركي) شهريا كما سيطالب بالتعاقد مع مترجم خاص له بخلاف منحه سيارة مصفحة ومنزل.

وكان فلافيو أداوتو مدير الكرة بالنادي عارض في البداية فكرة التعاقد مع دروغبا وقال إن مسؤولي التسويق في النادي يدفعون في اتجاه التعاقد معه.

ولكن أداوتو قال أمس الجمعة: "لست ضد التعاقد مع دروغبا. إنه لاعب متميز والتعاقد معه يعني الكثير. أضع الآراء الشخصية دائما خلف الرأي الجماعي".

وكان آخر ناد لعب له دروغبا هو مونتريال إمباكت الذي ينشط في الدوري الأميركي وذلك في الموسم الماضي.

وخاض دروغبا 25 مباراة مع الفريق سجل خلالها عشرة أهداف.

وفي الوقت نفسه، يسعى نادي كوريتيبا إلى التعاقد مع رونالدينيو حيث يلتقي مسؤولو النادي الأسبوع المقبل مع شقيقه ووكيل أعماله.