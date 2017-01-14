ربيع سفياني يسجل هدفه الأول بقميص الاتحاد

فاز فريق الاتحاد على نظيره جدة (درجة ثانية) 2-صفر ضمن مباراة ودية أقيمت مساء السبت على الملعب الرديف باستاد الملك عبد الله.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريق الأصفر للعودة للمنافسات المحلية واستغلال فترة التوقف، التي يستعد فيها المنتخب السعودي لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ودخل المدرب التشيلسي سييرا المباراة بتشكيلة مكونة من: علي العامري عوض خريص عمار الدحيم وتمبكتي وعمر المزيعل وجمال باجندوح والأنصاري وكارلوس ومحمد قاسم وعبدالرحمن لغامدي والعرياني.

من جانبه زج المدرب باللاعب الجديد ربيع سفياني الذي تمكن من تسجيل أول هدف له بقميص الاتحاد عند الدقيقة 75 من زمن المباراة، فيما وعزز القائد في المباراة الكويتي فهد الانصاري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بثنائية اتحادية نظيفة.