قبضة الأخضر جاهزة لهزيمة روسيا البيضاء

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء مساء اليوم الأحد، ضمن ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في فرنسا.

ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى الجيد الذي قدمه ضمن المباراة التي خسرها أمام كرواتيا أحد أفضل المنتخبات العالمية والمرشحة للحصول على اللقب وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تضم كلا من السعودية وكرواتيا وتشيلي والمجر وألمانيا وبيلاروسيا.

ويتوقع أن يواصل المدرب السعودي نيناد على ذات التشكيل الذي بدأ به مواجهة كرواتيا ويزج بكل من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز رده وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم .

وسبق أن التقى المنتخبان في إسبانيا 2013 وانتهى اللقاء لمصلحة روسيا البيضاء 33/15 إبان إشراف المدرب الحالي الكرواتي نيناد على المنتخب السعودي.

ويتفوق الأخضر في عدد المشاركات بالتواجد في 8 بطولات من العام 1997 فيما تشارك روسيا البيضاء للمرة الرابعة في تاريخها بدءا من 1995 وحققت المركز التاسع وقتها.

ويسعى المنتخب السعودي لكرة اليد المشارك في بطولة نهائيات كأس العالم المقامة في فرنسا بتحقيق الانتصار الثالث تاريخيا في الدور التمهيدي أمام منتخب روسيا البيضاء .

ويعتبر الانتصار على الأرجنتين أول انتصار تاريخي في عمر مشاركات المنتخب في البطولة التي أقيمت في كرواتيا عام 2003.

وتمكنت قبضة الأخضر عام 2013 في إسبانيا من الفوز على البعبع الآسيوي المنتخب الكوري الجنوبي.

من جانبه أبدى حارس المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نواف المطيري أنهم تفوقوا على أنفسهم أمام منتخب كرواتيا "ثالث أوربا" وظهروا بمستوى رائع رغم فارق الإمكانيات التي تصب لمصلحة المنافس وقال المطيري: "الجميع كان ينتظر أن يتفوق المنتخب الكرواتي بفارق كبير من الأهداف لا سيما أن جل المنتخبات الأوربية ضربت بقوة في مرمى كافة المنتخبات التي قابلتها في هذا المونديال وشاهدنا مباريات تنتهي بفارق يصل الى 20 هدفاً ولكننا استطعنا مخالفة التوقعات وقدمنا مستوى أشاد به كافة المتابعين".

وأضاف المطيري: "بعد الظهور بمستوى جميل أمام كرواتيا لا شك أن المهمة ستصعب علينا لأن بقية منتخبات المجموعة ستحسب للأخضر السعودي ألف حساب وهو ما سيزيدنا إصرارا لمواصلة تشريف كرة اليد السعودية.