مدرب المغرب يستدعي فيصل الهراس قبل كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم السبت أنه ضم لاعب الوسط فيصل الهراس المنتمي إلى نادي هارتس الاسكتلندي إلى تشكيلة منتخب المغرب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الغابون في وقت لاحق من اليوم.

وينضم الهراس (23 عاما) المولود في بلجيكا إلى منتخب المغرب بديلا لمواطنه سفيان بوفال لاعب ساوثامبتون الإنجليزي الذي ترك الفريق والبطولة، بسبب الإصابة في الأسبوع الماضي.

وبوفال هو رابع لاعب يغيب عن تشكيلة المغرب في البطولة القارية بعد المهاجمين نور الدين أمرابط لاعب واتفورد الإنجليزي وأسامة طنان لاعب سانت إيتيين الفرنسي ويونس بلهندة لاعب وسط نيس الفرنسي.

وانضم عزيز بوحدوز مهاجم سان باولي الألماني بدلا من طنان كما حل عمر القادوري بديلا لأمرابط بينما لم يتم تعويض غياب بلهندة.

ويبدأ منتخب المغرب مسيرته في البطولة بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الثالثة يوم الاثنين المقبل.