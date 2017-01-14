مورينيو لجماهير اليونايتد: ادعمونا أمام ليفربول

طلب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد من مشجعيه دعماً إضافياً عند استضافة ليفربول في ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأحد.

وعاتب مورينيو مشجعي يونايتد على البقاء هادئين في لقاء انتهى بالفوز على هال سيتي الأسبوع الماضي في قبل نهائي كأس رابطة الأندية لكنه نفى وجود أي توتر في علاقته مع المشجعين.

لكن مورينيو أشاد بحماس مشجعي ليفربول في مباراة الفريقين في أنفيلد في أكتوبر تشرين الأول في إشارة إلى مطالبة مشجعيه بالقيام بالأمر ذاته في أولد ترافورد.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي أمس الجمعة "بالنسبة لهم فإن المباراة تعني شيئاً مختلفاً. يجب على المشجعين أن يجعلونا نشعر كما شعرنا في أنفيلد."

وأضاف مدرب تشيلسي السابق "شعرنا بوضوح من جماهير ليفربول أنها أكثر من مجرد مباراة."

وتابع "سنلعب على أرضنا ولذلك فهذه مزية كبيرة لمشجعينا مقارنة بمشجعي ليفربول. يمكن للجماهير أن تمنحنا شيئا إضافية حتى تكون المباراة أفضل من جانبنا بعض الشيء."

وتعادل يونايتد بلا أهداف في أنفيلد بالاعتماد على أسلوب دفاعي لكن مورينيو الذي فاز فريقه في آخر تسع مباريات في كل المسابقات يريد الاستفادة هذه المرة من قضاء فترة أطول مع لاعبيه.

وقال مورينيو "في ذلك الوقت كنت قضيت وقتا قصيرا مع اللاعبين والآن قضيت وقتا أطول بعض الشيء ونعرف بعضنا البعض بشكل أفضل."

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري وإذا فاز بمباراة القمة سيصبح على بعد نقطتين فقط من ليفربول صاحب المركز الثاني.

وقال مورينيو "لا أحد يشعر بالتوتر. يريد الجميع خوض المباراة.. هذه ثلاث نقاط إضافة إلى جانب المشاعر."

ومن التوقع أن يتعافى المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع ماركوس روخو في الوقت المناسب لمواجهة ليفربول بينما قال مورينيو إنه رفض عرضا لرحيل ممفيس ديباي.