أن تكذب أكثر

ما إن أعلنت لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اكتساح عادل عزت الا وبدأت طبول «اللطم» تقرع!!

الحرب المعلنة والمثبتة بحسابات رؤوس الحرب الالكترونية والاعلامية تنبئ بمعركة ضروس عنوانها إلا مصالحنا!!

وحتى والمنتخب يحقق تقدما إيجابيا في التصنيف الدولي نسبوا الفضل لاتحاد «لم ينجح أحد»!!

والفيصل بيني وبين حسن الظن بهم هو فرحتهم بتأجيل مباراة للهلال وغض الطرف عن الاتحاد واستمروا على «الصامت» بتأجيل جديد استفاد منه الأهلي!!

كأنهم بذلك يلبسون ثوب الخطيئة الزرقاء على اتحاد متمازج الألوان والأفكار!!

على الرغم من وضوح الحق يصر البعض على البغض!!

المتتبع لمسيرة حزب اللطم يرى أن دوافعهم لا تتجاوز مصالح فريقهم!!

كل هذا الرصد السلبي لممارسات غير مهنية واتحاد «عادل» لم يكمل سوى نصف شهر من عمره!!

ولإثبات أنهم يصرخون بالألوان لا للمصلحة العامة.. هل كتب منهم أحد عن هروب «اتحاد عيد» من دون سداد مكافآت أبطالنا الصغار المتأهلين إلى كأس العالم للشباب!!

هل كاشفوا الوضع المالي للاتحاد السابق وتحدثوا عن التركة الكوارثية والديون والمستحقات الواجب سدادها ضاربين مصلحة المنتخبات السعودية عرض الحائط!!

الأهم الآن كيف نسقط الـ»عادل» من اتحادنا!!

للتأكيد مرة أخرى.. حربهم لن تتوقف ولن تهدأ ما دامت الأمور عادت لنصابها مع نهاية حقبة المجاملات!

*نقلا عن الرياض السعودية