أوباميانغ يعد شعب الغابون بالتعويض بعد خيبة البداية

قال بيير ايمريك اوباميانج مهاجم الجابون اليوم الأحد إن بلاده مستضيفة كأس الامم الافريقية لكرة القدم ما زالت تأمل في بلوغ الأدوار المتقدمة بالبطولة رغم البداية المخيبة أمس السبت.



وأحرز هداف بروسيا دورتموند الألماني - الذي يحمل آمال بلاده خلال البطولة - هدفا في مرمى غينيا بيساو الوافد الجديد في مباراة الافتتاح لكن فريقه تلقى هدفا في الدقيقة الأخيرة ليحصل كل فريق على نقطة واحدة بالمجموعة الأولى.



وأصبحت الجابون تحت ضغط لتحقيق نتائج ايجابية خلال المباراتين المقبلتين في المجموعة أمام بوركينا فاسو والكاميرون حيث يتأهل أول منتخبين لدور الثمانية.



وقال اوباميانج للصحفيين "مازلنا متفائلين. نلعب على أرضنا وهذا يعطينا أفضلية كبيرة خلال البطولة التي نريد أن نحقق فيها شيء ايجابي. ارتكبنا خطأ (اهتزاز شباكنا في وقت متأخر) لكن يجب علينا تدارك المشكلة والفوز في المباراة المقبلة.



"بالتأكيد النتيجة لم تكن مثالية في بداية البطولة. الشوط الأول كان صعبا. كنا أقل ضغطا وهجوما على المنافس. ولسوء الحظ فشلنا في منع هدف لا داعي له في شباكنا. هذا خطأ ما كان يجب أن نرتكبه ويعلمنا أن لا نكرر مثل هذه الأخطاء."



ويحمل اوباميانج - الذي سجل 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم - عبئا ثقيلا نظرا لأنه يحمل آمال الجابون لكن بصرف النظر عن هدفه لم يقدم أداء جيدا خلال مباراة السبت.



وستلتقي الجابون في المباراة المقبلة مع بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل.