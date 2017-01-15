أوسكار: الصين لن تحرمني من المنتخب البرازيلي

تحول البرازيلي أوسكار بين ليلة وضحاها إلى حديث الساعة بعد انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى شنغهاي الصيني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني وراتب اسبوعي 400 ألف جنيه، وسيلتحق أوسكار بمدربه السابق في تشيلسي البرتغالي اندريه فياش بواش الذي كان وراء حضوره إلى إنجلترا في 2012.

توقعات جماهير "السامبا" كانت كبيرة على أوسكار منذ ان صار أول لاعب يسجل "هاتريك" في نهائي كأس العالم للشباب 2011 حين قاد بلاده للفوز على البرتغال (2-3) ،لكنه لم يرتفع الى مستوى التوقعات اذ لم يسجل سوى 38 هدفا في 203 مباريات خاضها في قميص "البلوز" تشيلسي وفقد مكانه الاساسي مع قدوم الإيطالي انطونيو كونتي لقيادة الفريق.

انتقال أوسكار الى الدوري الصيني كان مفاجأة غير متوقعة فهو من مواليد التاسع من شهر سبتمبر1991، وما يزال قادرا على اللعب سنوات إضافية على أعلى مستوى في أوروبا.

وقال أوسكار لوسائل إعلام عالمية بعد نهاية حصة تدريبية لفريقة في أكاديمية أسباير: "أنا من اللاعبين الذين يسعون للارتقاء وتطوير الدوري الصيني وهناك نجوم زملاء سبقوني وأحث لاعبين آخرين على القدوم لمعرفة هذا الدوري".

ويواصل حديثه: "شيء جميل أن نشاهد ولادة حقبة جديدة في عالم كرة القدم، فالصين استثمرت أموال طائلة في بطولتها وهناك نجوم مع كل الأندية مما سيساعد في رفع مستوى الدوري وكرة القدم بشكل عام هناك".

النجم البرازيلي أبدى اندهاشه مما شاهده في شانغهاي: "بصراحة لم أمكث لأكثر من يومين لكن الانطباع كان رائعا وهي مدينة مميزة لكن الأولوية بالنسبة لي الفوز باللقب طبعا ".

وكشف لاعب فريق تشيلسي السابق أنه سيعود الى قطر للمشاركة مع منتخب البرازيلي في نهائيات كاس العالم 2022 التي ستقام في آسيا للمرة الثانية بعد النهائيات التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية في 2002 "جمهور كرة القدم في قطر سيشعر بالحماس لأن كأس العالم من أكبر الأحداث فقد كانت تجربة مميزة لنا في البرازيل 2014".

من ناحية ثانية أكد أوسكار ان كأس العالم 2022 ستكون مختلفة نسبة الى قرب المسافات بين ملاعب التدريب والفنادق، وقال: "البرازيل بلد كبير وبعض الأحيان كانت المنتخبات تسافر لمدة ساعتين بالطائرة على عكس قطر حيث لا سفر ولا انتقال أبدا من مكان الإقامة وهذا ما يعطي اللاعبين وقتا أطول للتحضير والتعافي بعد المباريات".

البرازيل هي المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن نهائيات كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930 ومن المتوقع أن تكون من بين المنتخبات التي ستشارك في نهائيات كاس العالم قطر 2022 ولأوسكار أمنية يتمنى ان تتحقق: "أتمنى ان أكون في تشكيلة البرازيل ذلك الوقت وسأسعى ان أكون بأحسن حال بدنيا وفنيا".

وفي نهاية الحوار قال البرازيلي مازحا: "لقد انتقلت الى الدوري الصيني لكني مازلت أتابع الدوري الانجليزي وخاصة مباريات تشيلسي فأنا أشجعهم ".